У Німеччині екологи подали позов проти "Північного потоку-2"
Екологічна організація Deutsche Umwelthilfe вимагає від суду Гамбурга скасувати рішення щодо дозволу на будівництво "Північного потоку-2" в водах Німеччини. 13 квітня вони подали відповідний позов.
У повідомленні Deutsche Umwelthilfe (DUH) мовиться, що позов стосувався прискореного будівництва "Північного потоку — 2". Проте нещодавно ініціативу організації вже відкидали.
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"Позов до Адміністративного суду Гамбурга спрямований проти дозволу на будівельні роботи Федеральним відомством щодо судноплавства і гідрографії (BSH)", – мовиться у повідомленні екологічної організації.
Відомство щодо судноплавства відхиляло заперечення DUH проти затвердження будівництва й аргументи щодо політики в галузі навколишнього середовища й клімату зокрема.
Намір Deutsche Umwelthilfe щодо трубопроводу
Екологічна організація хоче опротестувати рішення Федерального відомства щодо судноплавства і гідрографії про дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" в водах Німеччини до кінця травня 2021 року.
У відповідному дозволі мовилося про роботи з прокладання труб у німецькій економічній зоні, загальна протяжність ділянки якої становить приблизно 30 кілометрів.
Будівництво "Північного потоку-2": головне
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- Залишилося прокласти ще 120 кілометрів трубопроводу в водах Данії, окрім приблизно 30 кілометрів у водах Німеччини.
- Росія хоче добудувати газопровід задля транспортування природного газу до Європи в обхід України, через що Київ ризикує втратити чимало грошей.
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