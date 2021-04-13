Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe требует от суда Гамбурга отменить решение о разрешении на строительство "Северного потока-2" в водах Германии. 13 апреля они подали соответствующий иск.

В сообщении Deutsche Umwelthilfe (DUH) говорится, что иск касался ускоренного строительства "Северного потока-2". Однако недавно инициативу организации уже отвергали.

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"Иск в Административный суд Гамбурга направлен против разрешения на строительные работы Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH)", – говорится в сообщении экологической организации.

Ведомство по судоходству отклоняло возражения DUH против утверждения строительства и аргументы относительно политики в области окружающей среды и климата в частности.

Намерение Deutsche Umwelthilfe по трубопроводу

Экологическая организация хочет опротестовать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии о разрешении на строительство "Северного потока-2" в водах Германии до конца мая 2021 года.

В соответствующем разрешении говорилось о работах по прокладке труб в немецкой экономической зоне, общая протяженность участка которой составляет примерно 30 километров.