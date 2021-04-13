В Германии экологи подали иск против "Северного потока-2"
Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe требует от суда Гамбурга отменить решение о разрешении на строительство "Северного потока-2" в водах Германии. 13 апреля они подали соответствующий иск.
В сообщении Deutsche Umwelthilfe (DUH) говорится, что иск касался ускоренного строительства "Северного потока-2". Однако недавно инициативу организации уже отвергали.
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"Иск в Административный суд Гамбурга направлен против разрешения на строительные работы Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH)", – говорится в сообщении экологической организации.
Ведомство по судоходству отклоняло возражения DUH против утверждения строительства и аргументы относительно политики в области окружающей среды и климата в частности.
Намерение Deutsche Umwelthilfe по трубопроводу
Экологическая организация хочет опротестовать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии о разрешении на строительство "Северного потока-2" в водах Германии до конца мая 2021 года.
В соответствующем разрешении говорилось о работах по прокладке труб в немецкой экономической зоне, общая протяженность участка которой составляет примерно 30 километров.
Строительство "Северного потока-2": главное
- Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.
- Осталось проложить еще 120 километров трубопровода в водах Дании, кроме примерно 30 километров в водах Германии.
- Россия хочет достроить газопровод для транспортировки природного газа в Европу в обход Украины, из-за чего Киев рискует потерять немало денег.
- Строительство "Северного потока-2" было приостановлено из-за санкций США, однако его таки возобновили и сейчас Россия планирует закончить работы к сентябрю 2021 года.
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