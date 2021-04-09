Алексей Резников рассказал, что запуск российского газопровода "Северный поток-2" будет иметь последствия для национальной безопасности Украины. В частности, речь идет об энергетической безопасности.

Об этом вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников написал в статье для газеты The Wall Street Journal.

К слову Коболев ответил, что будет с украинской трубой, если запустят "Северный поток-2"

Что сообщил Алексей Резников

Министр говорит, что запуск газопровода "будет иметь последствия для национальной безопасности страны".

К тому же вицепремьер-министр считает, что из-за запуска газопровода, Украина с точки зрения энергетической безопасности будет отсоединена от Западной Европы.

Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию,

– заявил Резников.

Резников убежден, что для Германии "нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе".

"Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов", – отмечает политик.

Кратко о строительстве "Северного потока-2"

Это проект российского "Газпрома" по строительству трубопровода для транспортировки газа из России в Европу в обход Украины.

В декабре 2020 года США даже включили новые санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет. Впоследствии США призвали компании прекратить работу, в противном случае их ждут санкции.

Тогда 18 марта 2021 года Германия пообещала США оказать Украине помощь в обмен на возможность достроить газопровод.

По состоянию на 31 марта 2021 года сообщили, что газопровод построен на 95%.

8 апреля в администрации Джо Байдена заявили, что думают о создании должности спецпредставителя, который сумеет договориться о прекращении строительства газопровода.

Обратите внимание! 4 апреля руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что " Газпром уменьшает транзит через Украину". Он отметил, что "очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока-2". Транзит газа через Украину – это не только значительный доход, но и важный элемент "энергетической и военной безопасности Украины".