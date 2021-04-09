Украина будет непоправимо ослаблена, – Резников о последствиях открытия "Северного потока-2"
Алексей Резников рассказал, что запуск российского газопровода "Северный поток-2" будет иметь последствия для национальной безопасности Украины. В частности, речь идет об энергетической безопасности.
Источник:The Wall Street Journal
Об этом вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников написал в статье для газеты The Wall Street Journal.
К слову Коболев ответил, что будет с украинской трубой, если запустят "Северный поток-2"
Что сообщил Алексей Резников
Министр говорит, что запуск газопровода "будет иметь последствия для национальной безопасности страны".
К тому же вицепремьер-министр считает, что из-за запуска газопровода, Украина с точки зрения энергетической безопасности будет отсоединена от Западной Европы.
Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию,
– заявил Резников.
Резников убежден, что для Германии "нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе".
"Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов", – отмечает политик.
Кратко о строительстве "Северного потока-2"
- Это проект российского "Газпрома" по строительству трубопровода для транспортировки газа из России в Европу в обход Украины.
- В декабре 2020 года США даже включили новые санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет. Впоследствии США призвали компании прекратить работу, в противном случае их ждут санкции.
- Тогда 18 марта 2021 года Германия пообещала США оказать Украине помощь в обмен на возможность достроить газопровод.
- По состоянию на 31 марта 2021 года сообщили, что газопровод построен на 95%.
- 8 апреля в администрации Джо Байдена заявили, что думают о создании должности спецпредставителя, который сумеет договориться о прекращении строительства газопровода.
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