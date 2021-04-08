Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев уверяет, что украинская газотранспортная система работает независимо и полноценно. Есть, конечно риск потери транзита российского газа, однако ГТС Украины уже успешно интегрировалась в европейский рынок.

Об этом Коболев рассказал в интервью. Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что ГТС успешно вывели из-под управления НАК.

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Сейчас ГТС владеет Министерство финансов Украины через компанию "Магистральные газопроводы Украины". Оператор ГТС работает независимо и полноценно,

– рассказал Коболев.

Риск потери российского газа, конечно, есть

Глава "Нафтогаза "сообщил, что есть возможность потери российского газа из-за запуска "Северного потока-2", однако в 2020 году украинская ГТС успешно интегрировалась в рынок Европейского природного газа.

На практике это означает, что европейские компании начали пользоваться нашей ГТС. Они используют ее, в первую очередь, для транзита газа в другие европейские страны, например, из Польши в Венгрию, из Польши в Словакию, из Словакии в Венгрию, из Словакии в Румынию,

– объяснил Коболев.

Еще большие объемы используются для закачки газа в украинские подземные хранилища. По словам главы "Нафтогаза", газ из Европы подается в Украину, хранится здесь, а затем выкачивается, экспортируется в Европу.

Интересно! Андрей Коболев также отметил, что строительство "Северного потока-2" могут не завершить. Для этого необходимо, чтобы Вашингтон вновь расширил санкции.