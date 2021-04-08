Коболев ответил, что будет с украинской трубой, если запустят "Северный поток-2"
Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев уверяет, что украинская газотранспортная система работает независимо и полноценно. Есть, конечно риск потери транзита российского газа, однако ГТС Украины уже успешно интегрировалась в европейский рынок.
Источник:"Настоящее время"
Об этом Коболев рассказал в интервью. Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что ГТС успешно вывели из-под управления НАК.
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Сейчас ГТС владеет Министерство финансов Украины через компанию "Магистральные газопроводы Украины". Оператор ГТС работает независимо и полноценно,
– рассказал Коболев.
Риск потери российского газа, конечно, есть
Глава "Нафтогаза "сообщил, что есть возможность потери российского газа из-за запуска "Северного потока-2", однако в 2020 году украинская ГТС успешно интегрировалась в рынок Европейского природного газа.
На практике это означает, что европейские компании начали пользоваться нашей ГТС. Они используют ее, в первую очередь, для транзита газа в другие европейские страны, например, из Польши в Венгрию, из Польши в Словакию, из Словакии в Венгрию, из Словакии в Румынию,
– объяснил Коболев.
Еще большие объемы используются для закачки газа в украинские подземные хранилища. По словам главы "Нафтогаза", газ из Европы подается в Украину, хранится здесь, а затем выкачивается, экспортируется в Европу.
Что известно о "Северном потоке-2"?
Россия строит "Северный поток-2" для транспортировки газа в Европу в обход Украины. Против проекта решительно выступили США. Вашингтон ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве. Проект временно заморозили, однако впоследствии снова восстановили. Недавно заявили, что "Северный поток-2" почти достроили – сейчас он готов на 95%.
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