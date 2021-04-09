Олексій Резніков розповів, що запуск російського газопроводу "Північний потік-2" матиме наслідки для національної безпеки України. Зокрема, йдеться про енергетичну безпеку.

Про це віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков написав у статті для газети The Wall Street Journal.

До слова Коболєв відповів, що буде з українською трубою, якщо запустять "Північний потік-2"

Що повідомив Олексій Резніков

Міністр каже, що запуск газопроводу "матиме наслідки для національної безпеки країни".

До того ж віцепрем'єр – міністр вважає, що через запуск газопроводу, Україна з точки зору енергетичної безпеки буде від'єднана від західної Європи.

Україна буде непоправно ослаблена, як тільки у Росії буде новий прямий газопровід до Німеччини,

– заявив Резніков.

Резніков переконаний, що для Німеччини "немає комерційної необхідності в ще одному газопроводі".

"Хоча Німеччина мало що виграє, Україна може втратити доходи від транзиту на мільярди доларів", – зазначає політик.

Коротко про будівництво "Північного потоку-2"

Це проєкт російського "Газпрому" з будівництва трубопроводу для транспортування газу з Росії в Європу в обхід України.

У грудні 2020 року США навіть включили нові санкції проти "Північного потоку-2" в оборонний бюджет. Згодом США закликали компанії припинити роботу, в іншому випадку їх чекають санкції.

Тоді 18 березня 2021 року Німеччина пообіцяла США надати Україні допомогу в обмін на можливість добудувати газопровід.

Станом на 31 березня 2021 року повідомили, що газопровід збудований на 95%.

8 квітня в адміністрації Джо Байдена заявили, що думають про створення посади спецпредставника, який зуміє домовитись про припинення будівництва газопроводу.

Зверніть увагу! 4 квітня керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що " Газпром зменшує транзит через Україну". Він зазначив, що "дуже важливо не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2". Транзит газу Україною – це не тільки значний дохід, а й важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України".