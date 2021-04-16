В Белом доме намекнули на новые санкции против "Северного потока-2"
В Белом доме не отрицают возможности ввести дополнительные санкции в отношении "Северного потока-2". В то же время предоставить более подробную информацию по этому вопросу в США пока не готовы.
Источник:The White House
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что в Штатах не отказались от дополнительных мер по проекту.
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Я хотела бы заверить, что мы сохраняем возможность принятия дополнительных мер. Это не значит, что их больше не будет. Однако я не буду комментировать, какие санкции согласовали или не согласовали,
– заметила Псаки.
"Северный поток-2": последние новости
- Россия сообщила, что по состоянию на 31 марта "Северный поток-2" достроили на 95%.
- Между тем в Польше заявили, что в будущем газопровод могут использовать для разведывательной деятельности. Еще в процессе строительства Россия имела все шансы разместить шпионские приборы для слежки.
- Издание Politico 8 апреля сообщило Министерство юстиции США утвердило 2 пакета санкций против газопровода "Северный поток-2". Их официально представят в мае 2021 года. Однако пока неизвестно, согласует ли Джо Байден эти санкции.
- В апреле 2021 года немецкие экологи подали иск против "Северного потока-2".
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