Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Вашингтон ошибается в мнении, что запрет "Северного потока-2" приведет к деэскалации на Донбассе. По словам чиновника, все, мол, будет наоборот.

Что заявил немецкий министр

Отказ от российского газопровода "Северный поток-2" может негативно повлиять на ситуации у границ Украины. Об этом Маас заявил 15 апреля.

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Газопровод якобы не усилит энергетическую зависимость Европы от России. Он, мол, реализуется в полном соответствии с законодательством Евросоюза.

Строительство "Северного потока-2": главное

По состоянию на 31 марта 2021 года строительство газопровода завершили на 95%. Напомним, что его строят Россия и Германия в обход Украины через Балтийское море. Киеву "Северный поток-2" невыгоден, потому что Москва откажется от использования нашей ГТС.

Из-за того, что США ввели санкции против компаний, которые строили газопровод, работы на время остановили. Однако в феврале их восстановили у берегов Дании.

Россия планирует закончить строительство к сентябрю 2021 года.

По данным СМИ, президент США хочет назначить специального представителя, который будет отвечать за международные переговоры по "Северному потоку-2". Конечная цель его работы якобы прекращение строительства.

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