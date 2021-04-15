В Германии говорят, что отказ от "Северного потока-2" приведет к обострению на Донбассе
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Вашингтон ошибается в мнении, что запрет "Северного потока-2" приведет к деэскалации на Донбассе. По словам чиновника, все, мол, будет наоборот.
Источник:ARD-Mediathek
Что заявил немецкий министр
Отказ от российского газопровода "Северный поток-2" может негативно повлиять на ситуации у границ Украины. Об этом Маас заявил 15 апреля.
Интересно "Северного потока-2" – не будет, – дипломат США рассказал о новых возможных санкциях против России
Газопровод якобы не усилит энергетическую зависимость Европы от России. Он, мол, реализуется в полном соответствии с законодательством Евросоюза.
Строительство "Северного потока-2": главное
- По состоянию на 31 марта 2021 года строительство газопровода завершили на 95%. Напомним, что его строят Россия и Германия в обход Украины через Балтийское море. Киеву "Северный поток-2" невыгоден, потому что Москва откажется от использования нашей ГТС.
- Из-за того, что США ввели санкции против компаний, которые строили газопровод, работы на время остановили. Однако в феврале их восстановили у берегов Дании.
- Россия планирует закончить строительство к сентябрю 2021 года.
- По данным СМИ, президент США хочет назначить специального представителя, который будет отвечать за международные переговоры по "Северному потоку-2". Конечная цель его работы якобы прекращение строительства.
Коротко о войсках России у границы
- В последние недели Россия стягивает свои войска к границе Украины. Разведка установила, что Москва готовится к эскалации.
- Представительница миссии США в ОБСЕ Кортни Австриян сообщила, что Россия перебросила дополнительно в Крым 15 – 25 тысяч военных.
- В то же время военная разведка предупредила, что до 20 апреля Кремль стянет к границе с Украиной 110 тысяч военных.
- Президент США Джо Байден поддержал Украину и заявил, что не покинет ее наедине в случае эскалации.
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