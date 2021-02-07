Консорциум Nord Stream 2 AG после завершения необходимых испытаний возобновил прокладку труб на участке у берегов Дании. Заниматься этим начало судно "Фортуна", которое находится под санкциями США.

"Северный поток-2", напомним, строят для транспортировки газа из России в Германию через Балтийское море – в обход газотранспортной системы Украины.

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"Северный поток-2" снова строят: что известно

По сообщению консорциума Nord Stream 2 AG (ее владельцем является российский "Газпром"), российское судно "Фортуна" – безразличное к американским санкциям, под которыми находится – начало укладку труб в водах Дании.

Мол, все "надлежащие разрешения" оно имеет, "необходимые испытания" провело (шли с 24 января), а подробности о строительстве расскажет "в нужное время".

Газопровод построен, напомним, более чем на 90%. Достроить еще якобы надо 28 километров в водах Германии и 120 в водах Дании.

Почему строительство "Северного потока-2" останавливали

Соединенные Штаты Америки наложили ряд санкций на компании, которые могут прокладывать трубы по морскому дну. Уже много месяцев Германия и США спорят, насколько это целесообразно:

Ранее Берлин был более категоричен: уверял, что санкции США экстерриториальные (то есть, касающиеся территорий, к которым американцы не имеют отношения).

Теперь же, после отравления российского оппозиционера Алексея Навального и ухудшения ситуации с правами человека в России, ряд политиков призвали ввести мораторий на строительство "Северного потока-2".

5 февраля канцлер Германии Ангела Меркель все же выступила за достройку газопровода. США же и при президенте Джо Байдене настаивают, что это усилит энергозависимость Европы от России с ее агрессивной внешней политикой.

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