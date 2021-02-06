Канцлер Германии Ангела Меркель считает "Северный поток-2" коммерческим проектом, в который политики не должны вмешиваться. В 2021 году она, вероятно, покинет свой пост, а новое консервативное правительство может признать строительство трубопровода бессмысленным.

Сейчас Меркель, как пишет издание, имеет влияние и на Соединенные Штаты, которые категорически против проекта, и на Россию. Однако вскоре ситуация может измениться.

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Как Германия может остановить "Северный поток-2"

Канцлер знает, что в какой-то момент новое консервативно-зеленое правительство может объявить очевидное: этот трубопровод никогда не должен был строиться и никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха,

– пишет издание.

Треть левоцентристских партий Германии выступают с позицией остановки строительства "Северного потока-2". Среди христианских демократов также есть люди с такими же взглядами.

Издание добавляет, что Меркель понимает, что "Северный поток-2" продлится лишь до федеральных выборов в сентябре 2021 года.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что немецкое правительство рассматривает возможность создания механизма прекращения работы газопровода. Это станет возможным в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.