"Северный поток-2" может остановить сама Германия, – СМИ
Канцлер Германии Ангела Меркель считает "Северный поток-2" коммерческим проектом, в который политики не должны вмешиваться. В 2021 году она, вероятно, покинет свой пост, а новое консервативное правительство может признать строительство трубопровода бессмысленным.
Источник:Bloomberg
Сейчас Меркель, как пишет издание, имеет влияние и на Соединенные Штаты, которые категорически против проекта, и на Россию. Однако вскоре ситуация может измениться.
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Как Германия может остановить "Северный поток-2"
Канцлер знает, что в какой-то момент новое консервативно-зеленое правительство может объявить очевидное: этот трубопровод никогда не должен был строиться и никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха,
– пишет издание.
Треть левоцентристских партий Германии выступают с позицией остановки строительства "Северного потока-2". Среди христианских демократов также есть люди с такими же взглядами.
Издание добавляет, что Меркель понимает, что "Северный поток-2" продлится лишь до федеральных выборов в сентябре 2021 года.
Строительство "Северного потока-2": основное
- Россия строит трубопровод, чтобы транспортировать природный газ в обход Украины.
- В декабре 2019 года Конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для газопровода на большой глубине, строительство остановили.
- Однако в декабре 2020 года его снова возобновили.
- Сенат США 1 января 2021 года преодолел вето Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он предусматривает положение об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Европарламент 21 января осудил арест оппозиционера Алексея Навального и призвал остановить строительство "Северного потока-2".
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