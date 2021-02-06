Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає "Північний потік-2" комерційним проєктом, в який політики не повинні втручатися. У 2021 році вона, ймовірно, покине свій пост, а новий консервативний уряд може визнати будівництво трубопроводу безглуздим.

Наразі Меркель, як пише видання, має вплив і на Сполучені Штати, які категорично проти проєкту, і на Росію. Однак невдовзі ситуація може змінитися.

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Як Німеччина може зупинити "Північний потік-2"

Канцлерка знає, що в якийсь момент новий консервативно-зелений уряд може оголосити очевидне: цей трубопровід ніколи не повинен був будуватися і ніколи не буде містити нічого, крім повітря,

– пише видання.

Третина лівоцентристських партій Німеччини виступають з позицією зупинки будівництва "Північного потоку-2". Серед християнських демократів також є люди з такими ж поглядами.

Видання додає, що Меркель розуміє, що "Північний потік-2" триватиме лише до федеральних виборів у вересні 2021 року.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що німецький уряд розглядає можливість створення механізму припинення роботи газопроводу. Це стане можливим у випадку погроз Росії скоротити поставки газу через Україну.