Во Франции призвали остановить строительство "Северного потока-2" из-за задержания мирных протестующих в России. Правда, в Германии выступили против.

Источник: DW

Берлин контактировал с Парижем по "Северному потоку-2". Об этом заявила заместитель пресс-секретаря правительства Германии Мартина Фиц.

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Что говорят в Германии

Фиц подчеркнула, что позиция Франции известна немецкому правительству. Послы стран-членов в ЕС обсуждали совместную европейскую реакцию на жесткие действия российских силовиков во время протестов.

Однако "базовых позиций" Германия не изменила.

Что говорили во Франции

Министр европейских дел Франции Клеман Бон отметил, что страна всегда имела огромные сомнения относительно "Северного потока-2". Чиновник призвал остановить строительство газопровода и добавил, что рассматривают вопрос санкций.

Санкции уже вводили, мы можем сделать это (снова – 24 канал), но мы должны четко понимать, что их не будет достаточно,

– заявил Бон.

Однако француз подчеркнул, что решение об остановке строительства "Северного потока-2" должна принимать Германия, ведь газопровод прокладывают в ФРГ.