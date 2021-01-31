Российский проект в Балтийском море завершается. Строительство продолжается несмотря на все политические нюансы и санкции США. Даже с учетом того, что осталось достроить всего 148 километров газопровода, неизвестно, когда "Северный поток-2" вообще заработает.

Источник: Наша Нива

Президент США Джо Байден собирается сохранить санкции, введенные его предшественником. Проект могут закрыть за несколько месяцев до его полной готовности.

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Позиция США

Трансатлантические отношения нуждались в новом начале еще до инаугурации Джозефа Байдена. В частности, возвращение к предыдущему партнерству, многосторонности и международному сотрудничеству.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях Сената пообещал сохранить санкции, принятые Конгрессом США по остановке строительства газопровода.



База "Северного потока-2" /Фото с официального сайта "Северного потока-2"

Вашингтон заинтересован в продаже американского газа Европе, а строительство "Северного потока-2" помешает этому. Также понятна и внешнеполитическая цель: сохранение доминантного положения США.

Позиция России

Президент России Владимир Путин настаивает на завершении проекта. На пресс-конференции в декабре 2020 года он отметил, что "Северный поток-2", несомненно, является прибыльным проектом для всей европейской экономики.

В нашем стратегическом плане мы предполагаем, что Германия всегда рассматривала этот проект лишь как экономический, а не политический. Мы считаем, что этой позиции следует придерживаться и в дальнейшем,

- заявил Константин Косачев, председатель Комитета иностранных дел РФ.

Однако не все в России разделяют эту точку зрения. Партнер консалтинговой компании "Русэнергия" Михаил Крутихин считает, что проект давно "умер" еще в декабре 2019 года, когда Конгресс США принял закон о санкциях.

Интересно Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы: детали

Корпорация "Газпром", строящая "Северный поток-2", заявила, что не исключает возможности провала проекта. В России новости вызвали ажиотаж, ведь если строительство газопровода не будет завершено, стране придется транспортировать свой газ через Украину.

Что говорят в Европейском Союзе

ЕС настаивает, что проект касается только Германии. Однако Европарламент большинством проголосовал за отказ от "Северного потока-2".

Причину назвали такую: Россия имеет слишком большое влияние на европейский энергетический рынок и Кремль должен быть наказан за нарушение прав человека.



Российский газопровод / Фото с официального сайта "Северного потока-2"

Представители Германии, Нидерландов, Австрии и Франции выступают за строительство газопровода. Польша и Литва видят возможность шантажа со стороны России, ссылаясь на отношения со странами транзита газа, такими как Украина и Словакия.

"Северный поток-2" и Германия

Немецкое правительство приветствует строительство газопровода и пытается подчеркнуть, что это лишь экономический проект. После отравления Алексея Навального Германия испытала сильное международное давление насчет отказа страны от российского проекта.

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Однако немецкое правительство ответило, что дело Навального и газопровод – это вопросы, которые не имеют ничего общего между собой.

Запасов газа в Германии и Европе имеется достаточно, поэтому завершение проекта "Северный поток-2" не создает угрозы для энергетического снабжения Германии. Эксперты убеждены, что цена газа существенно снизится, если проект все-таки завершится.

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