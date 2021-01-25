Российский корабль-трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство газопровода "Северный поток-2". Говорится о работах в водах Дании.

Возобновили строительство "Северного потока-2": подробнее

По словам представителей оператора проекта, "работы идут согласно полученным согласованиями" . Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Также в компании отметили, что в 2020 году "Фортуна" проложила 2,6 километра труб в водах Германии. И пока недостроенными остались около 120 километров в водах Дании и почти 28 километров в Германии.

Российские журналисты добавляют, что с датскими властями согласовали возможность укладки с помощью "Фортуны" с 15 января , а немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Собственно 15 января в Дании стартовали подготовительные работы. Кроме "Фортуны", прокладывать трубы также будут суда "Артемис" и "Мурман".

После Дании планируют продолжить работы в Германии. Итак, хотят до конца июня завершить строительство первой из двух ветвей.

Отметим, ранее датская компания Ramboll на завершающем этапе вышла из проекта строительства газопровода . Вероятная причина – опасения санкций со стороны США.

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Главное о "Северном потоке-2"

Этот газопровод в обход Украины строят еще с 2015 года. А планировали завершить к концу 2019 наряду с уже действующим "Северным потоком-1".

Проектом предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Несколько стран Евросоюза, Украины и США считают, что проект даст Москве возможности усилить давление на ЕС и Украиной.

Если Россия все же достроит "Северный поток-2", в целом Украина может терять 1,5 миллиарда долларов ежегодно . Ведь все транзитные возможности Киева сойдут на нет.

Сегодня участники строительства находятся под американскими санкциями. В эти же ограничения попали компании, которые предоставляют косвенную поддержку строителям, например страховые. Из-за этого в декабря 2019 году строительство остановилось.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не построили.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.