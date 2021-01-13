Данська компанія Ramboll, що надає інжинірингові послуги, вийшла з проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2". Ймовірною причиною є побоювання санкцій з боку США.

Ramboll залишила будівництво трубопроводу на його завершальному етапі. Про це повідомляє Politiken. Читайте також Будівництво "Північного потоку-2": Росія сподівається на допомогу Євросоюзу Варто зауважити, що представники компанії відмовилися коментувати вихід з проєкту будівництва газопроводу. Зверніть увагу! У січні 2021 року норвезька компанія Det Norske Veritas відмовилася сертифікувати газопровід "Північний потік-2" через загрозу санкцій з боку США. Детальніше про це – читайте тут. До теми Росія направила в зону "Північного потоку-2" судно для укладання труб Будівництво "Північного потоку-2": коротко Проєкт російської компанії "Газпром" передбачає будівництво трубопроводу, через який мають транспортувати природний газ з Росії у Європу. Однак в обхід України.

Проти будівництва "Північного потоку-2" виступила низка європейських країн.

У грудні 2019 року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для газопроводу на великій глибині. Внаслідок цього будівництво зупинили.

Росія відновила будівництво "Північного потоку-2" у грудні 2020 року.

Сенат США 1 січня 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".