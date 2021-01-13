Данська компанія вийшла з проєкту будівництва "Північного потоку-2": подробиці
Данська компанія Ramboll, що надає інжинірингові послуги, вийшла з проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2". Ймовірною причиною є побоювання санкцій з боку США.
Ramboll залишила будівництво трубопроводу на його завершальному етапі. Про це повідомляє Politiken.
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Варто зауважити, що представники компанії відмовилися коментувати вихід з проєкту будівництва газопроводу.
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