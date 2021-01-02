З проєкту "Північний потік-2" вийшов один з ключових гравців. Норвезька компанія Det Norske Veritas (DNV) GL відмовилася сертифікувати газопровід через загрозу санкцій з боку США.

Компанія припиняє усі заходи щодо перевірки трубопровідної системи до тих пір, поки санкції залишатимуться в силі. Про це інформує російське "РБК" з посиланням на заяву DNV GL. Читайте також Чи "поховають" США "Північний потік-2": що думає Кулеба Що відомо про сертифікацію газогону Газопровід "Північний потік-2" проходить щорічну сертифікацію DNV GL з 2012 року. Вона необхідна для початку будівельних робіт на данській ділянці.

Раніше данське енергетичне агентство (DEA) говорило, що ділянку в ексклюзивній економічній зоні Данії може сертифікувати будь-яка "третя сторона", яка зможе випустити законний сертифікат відповідності. Зверніть увагу! Російська трубоукладальна баржа "Фортуна" за підтримки інших російських суден повинна приступити до будівництва данської секції з середини січня 2021 року. Про це наприкінці грудня повідомляло Данське морське агентство. Коротко про санкції США щодо "Північного потоку-2" З 1 січня 2021 року вступили в дію нові американські санкції, передбачені оборонним бюджетом США. Відтепер іноземним компаніям забороняється надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації трубопроводу. Їм дається 30 днів на те, щоб покинути проєкт. В іншому випадку їм загрожують жорсткі санкції.

У грудні 2019 року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для "Північного потоку-2" на великій глибині. Внаслідок цього, швейцарська компанія, яка займалася будівництвом газопроводу, миттєво зупинила роботи. Росія зайнялася пошуками альтернативного судна для завершення будівництва.