Дмитро Кулеба вважає, що нова адміністрація Сполучених Штатів не може зробити крок назад у питанні "Північного потоку-2". Глава МЗС України переконаний, що доля трубопроводу стане відома вже дуже скоро.

Кулеба про політику США щодо "Північного потоку-2"

Свою думку щодо того, чи новий президент США Джо Байден може зробити крок у питанні "Північного потоку-2" для налагодження відносин з Німеччиною, глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловив в інтерв'ю ТСН.

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Я думаю, що нова адміністрація не може зробити крок назад у питанні "Північного потоку-2",

– заявив Кулеба.

Міністр вважає, що вже незабаром стане відомо, що ж буде з трубопроводом, який Росія будує в обхід України.

"Хто кого "поховає", чи США "Північний потік-2", чи Росія свої гроші на дні Балтійського моря, про це ми дізнаємося дуже скоро", – додав глава МЗС.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Москва може добудувати газопровід до кінця 2021 року. Росія намагатиметься завершити будівництво до того, як США посилять санкції щодо проєкту.

Будівництво "Північного потоку-2": протистояння США і Німеччини