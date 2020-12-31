Дмитрий Кулеба считает, что новая администрация Соединенных Штатов не может сделать шаг назад в вопросе "Северного потока-2". Глава МИД Украины убежден, что судьба трубопровода станет известна уже очень скоро.

Кулеба о политике США в отношении "Северного потока-2"

Свое мнение относительно того, может ли новый президент США Джо Байден сделать шаг в вопросе "Северного потока-2" для налаживания отношений с Германией, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал в интервью ТСН.

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Я думаю, что новая администрация не может сделать шаг назад в вопросе "Северного потока-2",

– заявил Кулеба.

Министр считает, что уже вскоре станет известно, что же будет с трубопроводом, который Россия строит в обход Украины.

"Кто кого "похоронит", США ли" Северный поток-2", или Россия свои деньги на дне Балтийского моря, об этом мы узнаем очень скоро", – добавил глава МИД.

Напомним, ранее СМИ писали, что Москва может достроить газопровод до конца 2021 года. Россия постарается завершить строительство до того, как США ужесточат санкции в отношении проекта.

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