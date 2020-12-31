"Похоронят ли" США "Северный поток-2": что думает Кулеба
Дмитрий Кулеба считает, что новая администрация Соединенных Штатов не может сделать шаг назад в вопросе "Северного потока-2". Глава МИД Украины убежден, что судьба трубопровода станет известна уже очень скоро.
Кулеба о политике США в отношении "Северного потока-2"
Свое мнение относительно того, может ли новый президент США Джо Байден сделать шаг в вопросе "Северного потока-2" для налаживания отношений с Германией, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал в интервью ТСН.
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Я думаю, что новая администрация не может сделать шаг назад в вопросе "Северного потока-2",
– заявил Кулеба.
Министр считает, что уже вскоре станет известно, что же будет с трубопроводом, который Россия строит в обход Украины.
"Кто кого "похоронит", США ли" Северный поток-2", или Россия свои деньги на дне Балтийского моря, об этом мы узнаем очень скоро", – добавил глава МИД.
Напомним, ранее СМИ писали, что Москва может достроить газопровод до конца 2021 года. Россия постарается завершить строительство до того, как США ужесточат санкции в отношении проекта.
Строительство "Северного потока-2": противостояние США и Германии
- Россия возобновила строительство газопровода 11 декабря 2020 года. Работы проходили в водах Германии.
- Соединенные Штаты призвали Германию остановить строительство "Северного потока-2". Ранее страна уже накладывала санкции на проект.
- В оборонном бюджете США, который одобрил Конгресс, ужесточили санкции в отношении "Северного потока-2". Но Трамп наложил на бюджет вето, которое будут пытаться обойти.
- Германия не планирует менять свою политику в отношении трубопровода.
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