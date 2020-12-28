Германия не изменит позицию по "Северному потоку-2", несмотря на спор с США
Несмотря на приход новой власти в США, Германия не планирует менять свою позицию по "Северному потоку-2". Поэтому газопроввид могут достроить.
Что говорят в США
В США выступают против строительства газопровода, однако позиция Германии – неизменна. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, сообщает DW.
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Федеральное правительство не изменит своего отношения к "Северному потоку-2",
– подчеркнул министр.
Поэтому Маас согласился, что проблемы между Вашингтоном и Берлином в оценке потока останутся. Кроме того, политик утверждает, что для него важно, что страны придерживаются общих убеждений в стратегических и геополитических вопросах.
Что этому предшествовало
- Россия возобновила строительство "Северного потока-2" 11 декабря. Работы проходят в водах Германии.
- США призвали Германию остановить строительство газопровода. Ранее Штаты накладывали санкции на "Северный поток - 2".
- В оборонном бюджете США, который одобрил Конгресс, были усилены санкции в отношении газопровода. Однако Трамп наложил на бюджет вето, которое будут пытаться обойти.
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