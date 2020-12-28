Несмотря на приход новой власти в США, Германия не планирует менять свою позицию по "Северному потоку-2". Поэтому газопроввид могут достроить.

Что говорят в США

В США выступают против строительства газопровода, однако позиция Германии – неизменна. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, сообщает DW.

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Федеральное правительство не изменит своего отношения к "Северному потоку-2",

– подчеркнул министр.

Поэтому Маас согласился, что проблемы между Вашингтоном и Берлином в оценке потока останутся. Кроме того, политик утверждает, что для него важно, что страны придерживаются общих убеждений в стратегических и геополитических вопросах.

Обратите внимание! И новоизбранный президент США Джо Байден, и действующий глава государства Дональд Трамп выступают против строительства "Северного потока-2".

Что этому предшествовало