Попри прихід нової влади у США, Німеччина не планує змінювати свою позицію щодо "Північного потоку-2". Відтак газопроввід можуть добудувати.

Що кажуть у США

У США виступають проти будівництва газопроводу, однак позиція Німеччини – незмінна. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє DW.

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Федеральний уряд не змінить свого ставлення до "Північного потоку-2",

– наголосив міністр.

Тому Маас погодився, що проблеми між Вашингтоном та Берліном щодо оцінки потоку залишатимуться. Крім цього, політик стверджує, що для нього важливо, що країни дотримуються спільних переконань у стратегічних і геополітичних питаннях.

Зверніть увагу! І новообраний президент США Джо Байден, і чинний очільник держави Дональд Трамп виступають проти будівництва "Північного потоку-2".

Що цьому передувало