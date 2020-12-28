Німеччина не змінить позицію щодо "Північного потоку-2", попри суперечку із США
Попри прихід нової влади у США, Німеччина не планує змінювати свою позицію щодо "Північного потоку-2". Відтак газопроввід можуть добудувати.
Що кажуть у США
У США виступають проти будівництва газопроводу, однак позиція Німеччини – незмінна. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє DW.
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Федеральний уряд не змінить свого ставлення до "Північного потоку-2",
– наголосив міністр.
Тому Маас погодився, що проблеми між Вашингтоном та Берліном щодо оцінки потоку залишатимуться. Крім цього, політик стверджує, що для нього важливо, що країни дотримуються спільних переконань у стратегічних і геополітичних питаннях.
Що цьому передувало
- Росія відновила будівництво "Північного потоку-2" 11 грудня. Роботи відбуваються у водах Німеччини.
- США закликали Німеччину зупинити будівництво газопроводу. Раніше Штати накладали санкції на "Північний потік – 2".
- В оборонному бюджеті США, який схвалив Конгрес, були посилені санкції щодо газопроводу. Однак Трамп наклав на бюджет вето, яке намагатимуться обійти.
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