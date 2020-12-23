У водах Данії 15 січня можуть відновити будівництво "Північного потоку-2": деталі
Трубоукладач з російським прапором Fortuna може почати будівництво "Північного потоку-2" в данській економічній зоні. Це можуть зробити з 15 січня 2021 року.
Мовиться про укладання двох ниток газопроводу від точки навпроти південного краю острова Борнхольм до кордону данських і німецьких виняткових економічних зон. Про це заявили Данське агентство з мореплавання і проєктна компанія Nord Stream 2 AG, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Які судна залучать
"Фортуні" допомагатимуть судна:
- "Мурман";
- "Балтійський дослідник" Морської рятувальної служби Росії.
Заборонені зони
Упродовж роботи навколо "Фортуни" створять тимчасову заборонену зону радіусом 2,8 кілометра. А упродовж роботи суден "Балтійський дослідник" і "Мурман" – 500 метрів, під час подачі ними сигналу "обмежена маневровість". В зонах буде заборонено:
► несанкціоноване судноплавство;
► пірнання;
► постановка на якір;
► риболовля;
► роботи на морському дні.
Чому будівництво газопроводу зупинили
- Будівництво газопроводу "Північний потік-2" з допомогою європейських будівельних компаній тимчасово зупинили рік тому.
- Це сталось після ухвалення військового бюджету США на черговий рік. В ньому законодавці вписали заборону підрядникам надавати послуги з укладання морської магістралі.
- Наразі з приблизно 2 460 кілометрів газопроводу укладено понад 2 300 кілометрів (тобто 94%).
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