Трубоукладач з російським прапором Fortuna може почати будівництво "Північного потоку-2" в данській економічній зоні. Це можуть зробити з 15 січня 2021 року.

Мовиться про укладання двох ниток газопроводу від точки навпроти південного краю острова Борнхольм до кордону данських і німецьких виняткових економічних зон. Про це заявили Данське агентство з мореплавання і проєктна компанія Nord Stream 2 AG, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Які судна залучать

"Фортуні" допомагатимуть судна:

"Мурман";

"Балтійський дослідник" Морської рятувальної служби Росії.

Заборонені зони

Упродовж роботи навколо "Фортуни" створять тимчасову заборонену зону радіусом 2,8 кілометра. А упродовж роботи суден "Балтійський дослідник" і "Мурман" – 500 метрів, під час подачі ними сигналу "обмежена маневровість". В зонах буде заборонено:

► несанкціоноване судноплавство;

► пірнання;

► постановка на якір;

► риболовля;

► роботи на морському дні.

Чому будівництво газопроводу зупинили