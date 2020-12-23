Трубоукладчик с российским флагом Fortuna может начать строительство "Северного потока-2" в датской экономической зоне. Это могут сделать с 15 января 2021 года.

Речь идет об укладке двух ниток газопровода от точки напротив южного берега острова Борнхольм к границе датских и немецких исключительных экономических зон. Об этом заявили Датское агентство по мореплаванию и проектная компания Nord Stream 2 AG, сообщает Интерфакс-Украина.

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Какие судна привлекут

"Фортуне" будут помогать судна:

"Мурман";

"Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России.

Запретные зоны

В течение работы вокруг "Фортуны" создадут временную запретную зону радиусом 2,8 километра. А в течение работы судов "Балтийский исследователь" и "Мурман" – 500 метров, при подаче ими сигнала "ограниченная маневренность". В зонах будет запрещено:

► несанкционированное судоходство;

► ныряние;

► остановка на якорь;

► рыбалка;

► работы на морском дне.

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