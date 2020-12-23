В водах Дании 15 января могут возобновить строительство "Северного потока-2": детали
Трубоукладчик с российским флагом Fortuna может начать строительство "Северного потока-2" в датской экономической зоне. Это могут сделать с 15 января 2021 года.
Речь идет об укладке двух ниток газопровода от точки напротив южного берега острова Борнхольм к границе датских и немецких исключительных экономических зон. Об этом заявили Датское агентство по мореплаванию и проектная компания Nord Stream 2 AG, сообщает Интерфакс-Украина.
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Какие судна привлекут
"Фортуне" будут помогать судна:
- "Мурман";
- "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России.
Запретные зоны
В течение работы вокруг "Фортуны" создадут временную запретную зону радиусом 2,8 километра. А в течение работы судов "Балтийский исследователь" и "Мурман" – 500 метров, при подаче ими сигнала "ограниченная маневренность". В зонах будет запрещено:
► несанкционированное судоходство;
► ныряние;
► остановка на якорь;
► рыбалка;
► работы на морском дне.
Почему строительство газопровода остановили
- Строительство газопровода "Северный поток-2" с помощью европейских строительных компаний временно остановили на год.
- Это произошло после принятия военного бюджета США на очередной год. В нем законодатели вписали запрет подрядчикам предоставлять услуги по укладке морской магистрали.
- Сейчас из примерно 2460 километров газопровода уложено более 2300 километров (то есть 94%).
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