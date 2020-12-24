Члены Конгресса США попытаются принять оборонный бюджет страны, который президент Трамп ветировал. Проголосовать за документ конгрессмены планируют 28 декабря уже после празднования Рождества.

По прогнозам американских СМИ, Конгресс без особых проблем сможет обойти вето президента. А голосование покажет, насколько конгрессмены-республиканцы готовы поддержать их однопартийца Трампа. Об этом сообщает издание POLITICO.

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Какой будет процедура

Состоится голосование в Палате представителей за возвращенный Трампом законопроект.

Если по меньшей мере две трети членов Палаты представителей проголосуют за сохранение документа в настоящем виде, то на следующий день, 29 декабря, законопроект поступит на рассмотрение сената.

Чтобы он был окончательно одобрен, нужна поддержка двух третей голосов сената.

Почему Трамп ветировал законопроект

Глава Белого дома 23 декабря вернул документ в Конгресс без подписи. Он заявил, что в таком виде он является "подарком для России и Китая".

Трампу не понравилась поправка, которая позволит руководителям соцсетей и онлайн-платформ избежать ответственности за содержание комментариев. По его мнению, это является угрозой для национальной безопасности страны и прозрачности проведения выборов.

Что предусматривает оборонный бюджет США