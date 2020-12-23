Трамп ветировал оборонный бюджет США: документ предусматривал 250 миллионов на помощь Украине
Президент США Дональд Трамп ветировал одобренный Конгрессом проект оборонного бюджета страны. Глава Белого дома заявил, что в таком виде "это был подарок для России и Китая".
Трамп ранее угрожал, что ветирует бюджет
Таким образом Трамп высказал возражения против ограничений на вывод войск из Афганистана и Европы. Об этом информирует BBC.
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Глава Белого дома и раньше угрожал не подписать документ. Недовольство Трампа вызвала поправка, которая позволяла руководителям соцсетей и онлайн-платформ избежать ответственности за содержание комментариев. Это, по мнению американского президента, угрожало нацбезопасности и честности проведения выборов.
Я ветирую оборонный бюджет, что сделает Китай очень несчастливым,
– писал Трамп в твиттере еще 17 декабря.
Кратко об оборонном бюджете США
Согласно документу, который одобрил Конгресс, на нужды Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности должны были выделить 740 миллиардов долларов. Также в проекте были предусмотрены санкции против компаний за участие в строительстве "Северного потока-2" и меры по сдерживанию Китая и России.
В документе предусмотрена помощь Украине на 250 миллионов долларов
Отметим, что документ предусматривает четверть миллиарда долларов помощи Украине. Средства предназначены на дополнительные учения, консультационные услуги для украинской армии, а также летальное и нелетальное вооружение.
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