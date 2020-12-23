Президент США Дональд Трамп ветировал одобренный Конгрессом проект оборонного бюджета страны. Глава Белого дома заявил, что в таком виде "это был подарок для России и Китая".

Трамп ранее угрожал, что ветирует бюджет

Таким образом Трамп высказал возражения против ограничений на вывод войск из Афганистана и Европы. Об этом информирует BBC.

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Глава Белого дома и раньше угрожал не подписать документ. Недовольство Трампа вызвала поправка, которая позволяла руководителям соцсетей и онлайн-платформ избежать ответственности за содержание комментариев. Это, по мнению американского президента, угрожало нацбезопасности и честности проведения выборов.

Я ветирую оборонный бюджет, что сделает Китай очень несчастливым,

– писал Трамп в твиттере еще 17 декабря.

I will Veto the Defense Bill, which will make China very unhappy. They love it. Must have Section 230 termination, protect our National Monuments and allow for removal of military from far away, and very unappreciative, lands. Thank you! https://t.co/9rI08S5ofO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020

Кратко об оборонном бюджете США

Согласно документу, который одобрил Конгресс, на нужды Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности должны были выделить 740 миллиардов долларов. Также в проекте были предусмотрены санкции против компаний за участие в строительстве "Северного потока-2" и меры по сдерживанию Китая и России.

В документе предусмотрена помощь Украине на 250 миллионов долларов

Отметим, что документ предусматривает четверть миллиарда долларов помощи Украине. Средства предназначены на дополнительные учения, консультационные услуги для украинской армии, а также летальное и нелетальное вооружение.

Обратите внимание! Чтобы преодолеть вето Трампа, Конгрессу придется снова голосовать. Конгрессмены планируют собраться уже после выходных.