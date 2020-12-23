Трамп ветував оборонний бюджет США: документ передбачав чверть мільярда на допомогу Україні
Президент США Дональд Трамп ветував схвалений Конгресом проєкт оборонного бюджету країни. Глава Білого дому заявив, що у такому вигляді "це був подарунок для Росії та Китаю".
Трамп раніше погрожував, що ветує бюджет
У такий спосіб Трамп висловив заперечення проти обмежень на виведення військ з Афганістану та Європи. Про це інформує BBC.
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Глава Білого дому і раніше погрожував не підписати документ. Незадоволення Трампа викликала поправка, яка дозволяла керівникам соцмереж та онлайн-платформ уникнути відповідальності за зміст коментарів. Це, на думку американського президента, загрожувало нацбезпеці та чесності проведення виборів.
Я ветую оборонний бюджет, що зробить Китай дуже нещасливим,
– писав Трамп у твіттері ще 17 грудня.
Коротко про оборонний бюджет США
Згідно з документом, який схвалив Конгрес, на потреби Пентагону та програм у сфері оборони та безпеки мали виділити 740 мільярдів доларів. Також у проєкті були передбачені санкції проти компаній за участь у будівництві "Північного потоку-2" та заходи щодо стримання Китаю та Росії.
У документі передбачена допомога Україні на 250 мільйонів доларів
Зазначимо, що документ передбачає чверть мільярда доларів допомоги Україні. Кошти призначені на додаткові навчання, консультаційні послуги для української армії, а також летальне та нелетальне озброєння.
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