Президент США Дональд Трамп ветував схвалений Конгресом проєкт оборонного бюджету країни. Глава Білого дому заявив, що у такому вигляді "це був подарунок для Росії та Китаю".

Трамп раніше погрожував, що ветує бюджет

У такий спосіб Трамп висловив заперечення проти обмежень на виведення військ з Афганістану та Європи. Про це інформує BBC.

До теми 250 мільйонів для України в оборонному бюджеті США: скільки грошей піде на летальне озброєння

Глава Білого дому і раніше погрожував не підписати документ. Незадоволення Трампа викликала поправка, яка дозволяла керівникам соцмереж та онлайн-платформ уникнути відповідальності за зміст коментарів. Це, на думку американського президента, загрожувало нацбезпеці та чесності проведення виборів.

Я ветую оборонний бюджет, що зробить Китай дуже нещасливим,

– писав Трамп у твіттері ще 17 грудня.

I will Veto the Defense Bill, which will make China very unhappy. They love it. Must have Section 230 termination, protect our National Monuments and allow for removal of military from far away, and very unappreciative, lands. Thank you! https://t.co/9rI08S5ofO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020

Коротко про оборонний бюджет США

Згідно з документом, який схвалив Конгрес, на потреби Пентагону та програм у сфері оборони та безпеки мали виділити 740 мільярдів доларів. Також у проєкті були передбачені санкції проти компаній за участь у будівництві "Північного потоку-2" та заходи щодо стримання Китаю та Росії.

У документі передбачена допомога Україні на 250 мільйонів доларів

Зазначимо, що документ передбачає чверть мільярда доларів допомоги Україні. Кошти призначені на додаткові навчання, консультаційні послуги для української армії, а також летальне та нелетальне озброєння.

Зверніть увагу! Аби подолати вето Трампа, Конгресу доведеться знову голосувати. Конгресмени планують зібратись вже після вихідних.