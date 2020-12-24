Дональд Трамп добывает последний месяц своей каденции. Об одном из важных шагов стало известно 23 декабря. Глава Белого дома помиловал Пола Манафорта – в Украине известного тем, что лоббировал в США интересы Виктора Януковича.

Трамп помиловал Манафорта

Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании или смягчении приговоров для 29 человек, пишет пресс-служба Белого дома 23 декабря. Среди них – бывший глава избирательной кампании самого Трампа Пол Манафорт.

Днем ранее Трамп одновременно помиловал 15 осужденных, часть – по "российскому" делу

Причина помилования

Трамп считает, что "из-за вопиющего злоупотребления прокуратуры Манафорт пережил годы несправедливого отношения". А еще и "стал одной из ярчайших жертв едва ли не самой большой охоты на ведьм в истории Америки".

Коротко о Поле Манафорте

Пол Манафорт работал консультантом во время избирательных кампаний Республиканской партии США.

С июня по август 2016 был руководителем штаба кандидата в президенты Дональда Трампа.

Осудили Манафорта в 2018 году за налоговое и банковское мошенничество – до 7,5 года лишения свободы.

В итоге Манафорт провел в тюрьме 2 года, часть времени в одиночной камере, но часть и под домашним арестом.

В Украине Пол Манафорт известен как человек, который лоббировал в США интересы президента-беглеца Виктора Януковича, а также был советником украинской "Партии Регионов" (от которой получил более 12 миллионов долларов, а задекларировал только 10%).