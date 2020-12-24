Дональд Трамп добуває останній місяць своєї каденції. Про один із важливих кроків стало відомо 23 грудня. Глава Білого дому помилував Пола Манафорта – в Україні відомого тим, що лобіював у США інтереси Віктора Януковича.

Трамп помилував Манафорта

Президент США Дональд Трамп оголосив про помилування або пом'якшення вироків для 29 людей, пише пресслужба Білого дому 23 грудня. Серед них – колишній глава виборчої кампанії самого Трампа Пол Манафорт.

Днем раніше Трамп одночасно помилував 15 засуджених, частину – у "російській" справі

Причина помилування

Трамп вважає, що "через кричуще зловживання прокуратури Манафорт пережив роки несправедливого ставлення". А ще й "став однією з найяскравіших жертв чи не найбільшого полювання на відьом в американській історії".

Коротко про Пола Манафорта

Пол Манафорт працював консультантом під час виборчих кампаній Республіканської партії США.

З червня по серпень 2016 року був керівником штабу кандидата у президенти Дональда Трампа.

Засудили Манафорта у 2018 році за податкове та банківське шахрайство – до 7,5 року позбавлення волі.

У підсумку Манафорт провів у в'язниці 2 роки, частину часу в одиночній камері, але частину й під домашнім арештом.

В Україні Пол Манафорт відомий як людина, яка лобіювала у США інтереси президента-втікача Віктора Януковича, а також він був радником української "Партії Регіонів" (від якої отримав понад 12 мільйонів доларів, а задекларував тільки 10% із них).