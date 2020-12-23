Трамп одночасно помилував 15 засуджених, частину – у "російській" справі
За кілька тижнів до кінця своєї каденції, 22 грудня, президент США Дональд Трамп підписав укази про помилування 15 людей. Також він вирішив пом'якшити вироки ще 5 засудженим.
Серед тих, кого помилував американський президент, є двоє людей, яких засудили в справі про російське втручання в американські вибори. Про це пише "Радіо Свобода".
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Також у списку помилуваних двоє колишніх конгресменів від "Республіканської партії" США. Є серед помилуваних колишній радник Трампа Джордж Пападопулос, який сам визнав свою провину в брехні ФБР щодо російського втручання.
Крім того, американський президент помилував нідерландського юриста Роберта Ван Дер Зваана. Його засудили через неправдиві свідчення про контакти з оточенням Трампа у 2016 році.
"Сьогоднішні помилування допомагають виправити зло, яке команда Мюллера завдала стільком людям", – пояснили в Білому Домі, говорячи про спецпрокурора Роберта Мюллера.
Коротко про помилування в США:
- Помилування політичних союзників у США є неофіційною "традицією" для президентів, чий термін добігає до закінчення. Такі повноваження їм гарантує конституція, а мовиться передовсім про незначні вироки.
- Дональд Трамп, до слова, користувався правом на помилування значно рідше, ніж його попередники. Враховуючи останні 15 указів, він загалом за 4 роки помилував 43 людей і пом'якшив покарання для 21.
- Наприклад, 44-ий президент Барак Обама за 8 років помилував 212 людей, а пом'якшив покарання – 1 тисячі 715.
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