За кілька тижнів до кінця своєї каденції, 22 грудня, президент США Дональд Трамп підписав укази про помилування 15 людей. Також він вирішив пом'якшити вироки ще 5 засудженим.

Серед тих, кого помилував американський президент, є двоє людей, яких засудили в справі про російське втручання в американські вибори. Про це пише "Радіо Свобода".

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Також у списку помилуваних двоє колишніх конгресменів від "Республіканської партії" США. Є серед помилуваних колишній радник Трампа Джордж Пападопулос, який сам визнав свою провину в брехні ФБР щодо російського втручання.

Крім того, американський президент помилував нідерландського юриста Роберта Ван Дер Зваана. Його засудили через неправдиві свідчення про контакти з оточенням Трампа у 2016 році.

"Сьогоднішні помилування допомагають виправити зло, яке команда Мюллера завдала стільком людям", – пояснили в Білому Домі, говорячи про спецпрокурора Роберта Мюллера.

Коротко про помилування в США: