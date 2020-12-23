За несколько недель до конца своей каденции, 22 декабря, президент США Дональд Трамп подписал указы о помиловании 15 человек. Также он решил смягчить приговоры еще 5 осужденным.

Среди тех, кого помиловал американский президент, есть два человека, которых осудили по делу о российском вмешательстве в американские выборы. Об этом пишет "Радио Свобода".

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Также в списке помилованных двое бывших конгрессменов от "Республиканской партии" США. Есть среди помилованных бывший советник Трампа Джордж Пападопулос, который сам признал свою вину во лжи ФБР в отношении российского вмешательства.

Кроме того, американский президент помиловал нидерландского юриста Роберта Ван Дер Зваана. Его осудили за ложные показания о контактах с окружением Трампа в 2016 году.

"Сегодняшние помилования помогают исправить зло, которое команда Мюллера нанесла стольким людям", – объяснили в Белом Доме, говоря о спецпрокуроре Роберте Мюллере.

Коротко о помиловании в США: