Трамп одновременно помиловал 15 осужденных, часть – по "российскому" делу
За несколько недель до конца своей каденции, 22 декабря, президент США Дональд Трамп подписал указы о помиловании 15 человек. Также он решил смягчить приговоры еще 5 осужденным.
Среди тех, кого помиловал американский президент, есть два человека, которых осудили по делу о российском вмешательстве в американские выборы. Об этом пишет "Радио Свобода".
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Также в списке помилованных двое бывших конгрессменов от "Республиканской партии" США. Есть среди помилованных бывший советник Трампа Джордж Пападопулос, который сам признал свою вину во лжи ФБР в отношении российского вмешательства.
Кроме того, американский президент помиловал нидерландского юриста Роберта Ван Дер Зваана. Его осудили за ложные показания о контактах с окружением Трампа в 2016 году.
"Сегодняшние помилования помогают исправить зло, которое команда Мюллера нанесла стольким людям", – объяснили в Белом Доме, говоря о спецпрокуроре Роберте Мюллере.
Коротко о помиловании в США:
- Помилование политических союзников в США является неофициальной "традицией" для президентов, чей срок подходит к концу. Такие полномочия им гарантирует конституция, а говорится прежде всего о незначительных приговорах.
- Дональд Трамп, кстати, пользовался правом на помилование значительно реже, чем его предшественники. Учитывая последние 15 указов, он в целом за 4 года помиловал 43 человек и смягчил наказание для 21.
- Например, 44-й президент Барак Обама за 8 лет помиловал 212 человек, а смягчил наказание – 1 тысяче 715.
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