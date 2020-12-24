Члени конгресу США спробують ухвалити оборонний бюджет країни, який президент Трамп ветував. Проголосувати за документ конгресмени планують 28 грудня вже після святкування Різдва.

За прогнозами американських ЗМІ, Конгрес без особливих проблем зможе обійти вето президента. А голосування покаже, наскільки конгресмени-республіканці готові підтримати їхнього однопартійця Трампа. Про це повідомляє видання POLITICO.

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Якою буде процедура

Відбудеться голосування у Палаті представників за повернений Трампом законопроєкт.

Якщо щонайменше дві третини членів Палати представників проголосують за збереження документу в теперішньому вигляді, то наступного дня, 29 грудня, законопроєкт надійде на розгляд сенату.

Щоб він був остаточно схвалений, потрібна підтримка двох третин голосів сенату.

Чому Трамп ветував законопроєкт

Глава Білого Дому 23 грудня повернув документ до Конгресу без підпису. Він заявив, що в такому вигляді він є "подарунком для Росії та Китаю".

Трампу не сподобалася поправка, яка дозволить керівникам соцмереж та онлайн-платформ уникнути відповідальності за зміст коментарів. На його думку, це є загрозою для національної безпеки країни та прозорості проведення виборів.

Що передбачає оборонний бюджет США