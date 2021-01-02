Норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток-2": причина
Из проекта "Северный поток-2" вышел один из ключевых игроков. Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций со стороны США.
Компания приостанавливает все меры по проверке трубопроводной системы до тех пор, пока санкции будут оставаться в силе. Об этом информирует российское "РБК" со ссылкой на заявление DNV GL.
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Что известно о сертификации газопровода
Газопровод "Северный поток-2" проходит ежегодную сертификацию DNV GL с 2012 года. Она необходима для начала строительных работ на датском участке.
Ранее датское энергетическое агентство (DEA) говорило, что участок в эксклюзивной экономической зоне Дании может сертифицировать любая "третья сторона", которая сможет выпустить законный сертификат соответствия.
Коротко о санкциях США в отношении "Северного потока-2"
- С 1 января 2021 года вступили в действие новые американские санкции, предусмотренные оборонным бюджетом США. Отныне иностранным компаниям запрещается предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дается 30 дней на то, чтобы покинуть проект. В противном случае им грозят жесткие санкции.
- В декабре 2019 года Конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для "Северного потока-2" на большой глубине. Вследствие этого, швейцарская компания, которая занималась строительством газопровода, мгновенно остановила работы. Россия занялась поисками альтернативного судна для завершения строительства.
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