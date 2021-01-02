Из проекта "Северный поток-2" вышел один из ключевых игроков. Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций со стороны США.

Компания приостанавливает все меры по проверке трубопроводной системы до тех пор, пока санкции будут оставаться в силе. Об этом информирует российское "РБК" со ссылкой на заявление DNV GL.

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Что известно о сертификации газопровода

Газопровод "Северный поток-2" проходит ежегодную сертификацию DNV GL с 2012 года. Она необходима для начала строительных работ на датском участке.

Ранее датское энергетическое агентство (DEA) говорило, что участок в эксклюзивной экономической зоне Дании может сертифицировать любая "третья сторона", которая сможет выпустить законный сертификат соответствия.

Обратите внимание! Российская трубоукладочная баржа "Фортуна" при поддержке других российских судов должна приступить к строительству датской секции с середины января 2021 года. Об этом в конце декабря сообщало датское морское агентство.

Коротко о санкциях США в отношении "Северного потока-2"