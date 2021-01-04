У Росії сподіваються, що проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" вдасться реалізувати за підтримки країн Євросоюзу. Через нову порцію санкцій США проєкт покинув один з ключових гравців.

Санкції Сполучених Штатів проти "Північного потоку-2" у Росії називають "відкритим протекціонізмом". Вони вважають, що в ЄС це розуміють. Про це заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак в інтерв'ю російському "РБК".

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Що заявив Новак

Це всі розуміють, зокрема країни, які зацікавлені в реалізації цього проєкту – європейські країни й компанії. Вони підтримують проєкт і я впевнений, що з урахуванням цієї підтримки він буде реалізований,

– сказав він.

Віцепрем'єр додав, що за допомогою економічних обмежень Вашингтон сподівається просувати на ринку свій зріджений природний газ. Утім, на думку Новака, інструменти, якими користуються США в боротьбі з російським газопроводом, "абсолютно неконкурентні".

Зверніть увагу! З 1 січня 2021 року набули чинності нові американські санкції, передбачені оборонним бюджетом США. Під заборону потрапляють іноземні компанії, які надаватимуть послуги з тестування, інспектування та сертифікації трубопроводу. Через це норвезька компанія DNV GL відмовилася сертифікувати газопровід після 8 років співпраці. Детальніше про це – читайте за посиланням.

Коротко про "Північний потік-2"