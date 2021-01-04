Будівництво "Північного потоку-2": Росія сподівається на допомогу Євросоюзу
У Росії сподіваються, що проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" вдасться реалізувати за підтримки країн Євросоюзу. Через нову порцію санкцій США проєкт покинув один з ключових гравців.
Санкції Сполучених Штатів проти "Північного потоку-2" у Росії називають "відкритим протекціонізмом". Вони вважають, що в ЄС це розуміють. Про це заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак в інтерв'ю російському "РБК".
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Що заявив Новак
Це всі розуміють, зокрема країни, які зацікавлені в реалізації цього проєкту – європейські країни й компанії. Вони підтримують проєкт і я впевнений, що з урахуванням цієї підтримки він буде реалізований,
– сказав він.
Віцепрем'єр додав, що за допомогою економічних обмежень Вашингтон сподівається просувати на ринку свій зріджений природний газ. Утім, на думку Новака, інструменти, якими користуються США в боротьбі з російським газопроводом, "абсолютно неконкурентні".
Коротко про "Північний потік-2"
- Проєкт російського Газпрому передбачає будівництво трубопроводу, через який мають транспортувати природній газ з Росії у Європу в обхід України.
- Проти його будівництва виступила низка європейських країн, які побоюються узалежнення від Росії.
- У грудні 2019 року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для "Північного потоку-2" на великій глибині. Внаслідок цього, швейцарська компанія, яка займалася будівництвом газопроводу, миттєво зупинила роботи.
- Газогін готовий на понад 90%, наразі його будівництво призупинене.
- 15 січня 2021 року російська баржа може продовжити укладати труби у територіальних водах Данії.
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