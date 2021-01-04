Строительство "Северного потока-2": Россия надеется на помощь Евросоюза
В России надеются, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" удастся реализовать при поддержке стран Евросоюза. Из-за новой порции санкций США проект покинул один из ключевых игроков.
Санкции Соединенных Штатов против "Северного потока-2" в России называют "открытым протекционизмом". Они считают, что в ЕС это понимают. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью российскому "РБК".
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Что заявил Новак
Это все понимают, в частности страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта – европейские страны и компании. Они поддерживают проект и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован,
– сказал он.
Вице-премьер добавил, что с помощью экономических ограничений Вашингтон надеется продвигать на рынке свой сжиженный природный газ. Впрочем, по мнению Новака, инструменты, которыми пользуются США в борьбе с российским газопроводом "абсолютно неконкурентные".
Кратко о "Северном потоке-2"
- Проект российского Газпрома предусматривает строительство трубопровода, через который должны транспортировать природный газ из России в Европу в обход Украины.
- Против его строительства выступил ряд европейских стран, опасающихся взависимости от России.
- В декабре 2019 года Конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для "Северного потока-2" на большой глубине. Вследствие этого, швейцарская компания, которая занималась строительством газопровода, мгновенно остановила работы.
- Газопровод готов более чем на 90% , сейчас его строительство приостановлено.
- 15 января 2021 года российская баржа может продолжить укладывать трубы в территориальных водах Дании.
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