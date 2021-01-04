В России надеются, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" удастся реализовать при поддержке стран Евросоюза. Из-за новой порции санкций США проект покинул один из ключевых игроков.

Санкции Соединенных Штатов против "Северного потока-2" в России называют "открытым протекционизмом". Они считают, что в ЕС это понимают. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью российскому "РБК".

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Что заявил Новак

Это все понимают, в частности страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта – европейские страны и компании. Они поддерживают проект и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован,

– сказал он.

Вице-премьер добавил, что с помощью экономических ограничений Вашингтон надеется продвигать на рынке свой сжиженный природный газ. Впрочем, по мнению Новака, инструменты, которыми пользуются США в борьбе с российским газопроводом "абсолютно неконкурентные".

Обратите внимание! С 1 января 2021 года вступили в силу новые американские санкции, предусмотренные оборонным бюджетом США. Под запрет попадают иностранные компании, которые будут предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Из-за этого норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод после 8 лет сотрудничества. Подробнее об этом – читайте по ссылке.