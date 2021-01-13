Датская компания вышла из проекта строительства "Северного потока-2": подробности
Датская компания Ramboll, предоставляющая инжиниринговые услуги, вышла из проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Вероятной причиной является опасение санкций со стороны США.
Ramboll покинула строительство трубопровода на его завершающем этапе. Об этом сообщает Politiken.
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Стоит заметить, что представители компании отказались комментировать выход из проекта строительства газопровода.
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Строительство "Северного потока-2": коротко
- Проект российской компании "Газпром" предусматривает строительство трубопровода, через который должны транспортировать природный газ из России в Европу. Однако в обход Украины.
- Против строительства "Северного потока-2" выступил ряд европейских стран.
- В декабря 2019 года конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для газопровода на большой глубине. В результате строительство остановили.
- Россия возобновила строительство "Северного потока-2" в декабре 2020 года.
- Сенат США 1 января 2021 года преодолел вето Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 года . Он предусматривает положения об усилении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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