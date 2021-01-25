Росія відновила будівництво "Північного потоку-2"
Російський корабель-трубоукладач "Фортуна" відновив будівництво газогону "Північний потік-2". Мовиться про роботи у водах Данії.
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За словами представників оператора проєкту, "роботи йдуть згідно з отриманими узгодженнями". Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Також у компанії зазначили, що у 2020 році "Фортуна" проклала 2,6 кілометра труб у водах Німеччини. І наразі недобудованими залишилися приблизно 120 кілометрів у водах Данії та майже 28 кілометрів у Німеччині.
Російські журналісти додають, що з данською владою узгодили можливість укладання за допомогою "Фортуни" з 15 січня, а німецький дозвіл для цього судна діє до кінця травня.
Власне 15 січня в Данії стартували підготовчі роботи. Окрім "Фортуни", прокладатимуть труби також судна "Артеміс" і "Мурман".
Після Данії планують продовжити роботи у Німеччині. Отже, хочуть до кінця червня закінчити будівництво першої з двох гілок.
Зауважимо, раніше данська компанія Ramboll на завершальному етапі вийшла з проєкту будівництва газопроводу. Ймовірна причина – побоювання санкцій з боку США.
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Головне про "Північний потік -2"
- Цей газогін в обхід України будують ще з 2015 року. А планували завершити до кінця 2019 року поряд із уже чинним "Північним потоком-1".
- Проєктом передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Кілька країн Євросоюзу, Україна та США вважають, що проєкт дасть Москві можливості посилити тиск на ЄС і Україну.
- Якщо Росія все ж добудує "Північний потік-2", загалом Україна може втрачати 1,5 мільярда доларів щороку. Адже всі транзитні можливості Києва зійдуть нанівець.
- Сьогодні учасники будівництва перебувають під американськими санкціями. Під ці ж обмеження потрапили компанії, які надають непряму підтримку будівельникам, наприклад страхові. Через це в грудні 2019 року будівництво зупинилося.
- За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не побудували.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проєкту здійснюють європейські компанії – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
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