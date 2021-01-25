Російський корабель-трубоукладач "Фортуна" відновив будівництво газогону "Північний потік-2". Мовиться про роботи у водах Данії.

Відновили будівництво "Північного потоку-2": докладніше

За словами представників оператора проєкту, "роботи йдуть згідно з отриманими узгодженнями". Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Також у компанії зазначили, що у 2020 році "Фортуна" проклала 2,6 кілометра труб у водах Німеччини. І наразі недобудованими залишилися приблизно 120 кілометрів у водах Данії та майже 28 кілометрів у Німеччині.

Російські журналісти додають, що з данською владою узгодили можливість укладання за допомогою "Фортуни" з 15 січня, а німецький дозвіл для цього судна діє до кінця травня.

Власне 15 січня в Данії стартували підготовчі роботи. Окрім "Фортуни", прокладатимуть труби також судна "Артеміс" і "Мурман".

Після Данії планують продовжити роботи у Німеччині. Отже, хочуть до кінця червня закінчити будівництво першої з двох гілок.

Зауважимо, раніше данська компанія Ramboll на завершальному етапі вийшла з проєкту будівництва газопроводу. Ймовірна причина – побоювання санкцій з боку США.

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Цей газогін в обхід України будують ще з 2015 року. А планували завершити до кінця 2019 року поряд із уже чинним "Північним потоком-1".

Проєктом передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Кілька країн Євросоюзу, Україна та США вважають, що проєкт дасть Москві можливості посилити тиск на ЄС і Україну.

Якщо Росія все ж добудує "Північний потік-2", загалом Україна може втрачати 1,5 мільярда доларів щороку . Адже всі транзитні можливості Києва зійдуть нанівець.

. Адже всі транзитні можливості Києва зійдуть нанівець. Сьогодні учасники будівництва перебувають під американськими санкціями. Під ці ж обмеження потрапили компанії, які надають непряму підтримку будівельникам, наприклад страхові. Через це в грудні 2019 року будівництво зупинилося.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не побудували.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проєкту здійснюють європейські компанії – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.



Газогін "Північний потік-2" / Карта