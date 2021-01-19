У російському Газпромі попередили, що проєкт "Північний потік-2" можуть відкласти або призупинити. Причина – політичний тиск і ризики, що через це виникають.

Газпром попередив про можливе припинення проєкту "Північний потік-2"

У компанії переконують, що під час реалізації проєкту "Північний потік-2" вони стикалися (і це може тривати далі) з ризиками, пов'язаними зі зміною політичної ситуації в різних регіонах. Таку позицію Газпром виклав у документі про розміщення євроблігацій.

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За виняткових обставин, зокрема через політичний тиск, такі зміни можуть призвести до призупинення або припинення проєкту "Північний потік-2",

– заявили у Газпромі.

Крім того, у Газпромі кажуть, що вони мають намір завершити будівництво трубопроводу, "як тільки це стане розумно можливим".

Зауважимо! Нещодавно через скарги екологів будівництво "Північного потоку-2" призупинили в Німеччині.

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Цей газогін має доправляти російський газ до Німеччини в обхід України дном Балтійського моря.

Вартість будівництва оцінюють в 9,5 мільярда євро.

Єдиним акціонером проекту є Газпром. Водночас п'ять європейських компаній обіцяли профінансувати 50% його вартості.

Водночас п'ять європейських компаній обіцяли профінансувати 50% його вартості. Кілька країн Євросоюзу, Україна та США вважають, що проєкт дасть Москві можливості посилити тиск на ЄС і Україну.

Учасники будівництва перебувають під американськими санкціями. Під ці ж обмеження потрапили компанії, які надають непряму підтримку будівельникам, наприклад страхові. Через це в грудні 2019 року будівництво зупинилося.

Під ці ж обмеження потрапили компанії, які надають непряму підтримку будівельникам, наприклад страхові. Через це в грудні 2019 року будівництво зупинилося. Тоді газопровід було побудовано на 96%. Тобто залишалося провести майже 160 кілометрів лінії з 1 230.

Через рік укладання труб відновили. Сьогодні дозвіл на будівництво видали всі країни на шляху газогону.

Нещодавно данська компанія Ramboll на завершальному етапі вийшла з проєкту будівництва газопроводу. Ймовірною причиною є побоювання санкцій з боку США.

Газогін "Північний потік-2" / Карта