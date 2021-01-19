Будівництво Північного потоку-2 можуть припинити: заява Газпрому
У російському Газпромі попередили, що проєкт "Північний потік-2" можуть відкласти або призупинити. Причина – політичний тиск і ризики, що через це виникають.
Газпром попередив про можливе припинення проєкту "Північний потік-2"
У компанії переконують, що під час реалізації проєкту "Північний потік-2" вони стикалися (і це може тривати далі) з ризиками, пов'язаними зі зміною політичної ситуації в різних регіонах. Таку позицію Газпром виклав у документі про розміщення євроблігацій.
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За виняткових обставин, зокрема через політичний тиск, такі зміни можуть призвести до призупинення або припинення проєкту "Північний потік-2",
– заявили у Газпромі.
Крім того, у Газпромі кажуть, що вони мають намір завершити будівництво трубопроводу, "як тільки це стане розумно можливим".
Головне про "Північний потік-2"
- Цей газогін має доправляти російський газ до Німеччини в обхід України дном Балтійського моря.
- Вартість будівництва оцінюють в 9,5 мільярда євро.
- Єдиним акціонером проекту є Газпром. Водночас п'ять європейських компаній обіцяли профінансувати 50% його вартості.
- Кілька країн Євросоюзу, Україна та США вважають, що проєкт дасть Москві можливості посилити тиск на ЄС і Україну.
- Учасники будівництва перебувають під американськими санкціями. Під ці ж обмеження потрапили компанії, які надають непряму підтримку будівельникам, наприклад страхові. Через це в грудні 2019 року будівництво зупинилося.
- Тоді газопровід було побудовано на 96%. Тобто залишалося провести майже 160 кілометрів лінії з 1 230.
- Через рік укладання труб відновили. Сьогодні дозвіл на будівництво видали всі країни на шляху газогону.
- Нещодавно данська компанія Ramboll на завершальному етапі вийшла з проєкту будівництва газопроводу. Ймовірною причиною є побоювання санкцій з боку США.
Газогін "Північний потік-2" / Карта
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