Екологам у Німеччині вдалося домогтися призупинення будівництва газогону "Північний потік-2". Це сталося після того, як вони, зокрема, оскаржили дозвіл на роботи в економічній зоні Німеччини.

Що про це відомо

Недержавна організація "Спілка охорони природи та біорізноманіття" подала скаргу на дозвіл, який видало Федеральне морське та гідрографічне агентство. Документ стосується будівництва газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Про це повідомляє телерадіокомпанія NDR1.

До теми Попри санкції: Німеччина продовжила дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"

Крім того, аналогічну скаргу подала ще одна природоохоронна організація. У підсумку Федеральне агентство підтвердило, що дія раніше виданий дозвіл на проведення робіт тимчасово припиняє дію.