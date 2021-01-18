Экологам в Германии удалось добиться приостановки строительства газопровода "Северный поток-2". Это произошло после того, как они, в частности, обжаловали разрешение на работы в экономической зоне Германии.

Что об этом известно

Негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" подала жалобу на разрешение, которое выдало Федеральное морское и гидрографическое агентство. Документ касается строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR1.

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Кроме того, аналогичную жалобу подала еще одна природоохранная организация. В итоге Федеральное агентство подтвердило, что ранее выданное разрешение на проведение работ временно прекращает действие.