Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии 15 января продлило срок разрешения на строительство российского газопровода "Северный поток-2". Согласно документу, работы должны продолжаться как минимум до конца мая. Ранее была информация, что оператор рассчитывает достроить ветку газопровода до июня, несмотря на американские санкции.

Строительство "Северного потока-2": детали со стороны Германии

На сайте Федерального ведомства судоходства и гидрографии Германии отмечают, что компания-оператор газопровода может начать строительные работы немедленно.

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Речь идет о том участке "Северного потока-2", который будет проходить исключительно в экономической зоне Германии. Его протяженность составляет 16,5 километра, плюс еще 9 километров должны проложить с конца сентября 2020 года до конца мая 2021 года.

Добавим, что 1 января Сенат США преодолел вето президента Трампа и проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год. В нем предусмотрено новое расширение санкций, в том числе и в отношении "Северного потока -2".

Правда, в комментарии немецким СМИ советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс предложил остановить на некоторое время санкции против строителей газопровода и самого строительства. Причина такого шага – чтобы новая администрация могла провести переговоры с Германией и причастными странами.

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Этот газопровод должен д оставлять российский газ в Германию в обход Украины по дну Балтийского моря.

по дну Балтийского моря. Несколько стран Евросоюза, Украина и США считают, что проект даст Москве возможности усилить давление на ЕС и Украину.

Участники строительства находятся под американскими санкциями.

Эти же ограничения наложены и на компании, оказывающие косвенную поддержку строителям, например страховым компаниям. Из-за этого в декабре 2019 года строительство остановилось.

Тогда оставалось проложить около 160 километров линии из 1 230. Через год укладку труб восстановили. Сегодня разрешение на строительство выдали все страны на пути газопровода.

из 1 230. Через год укладку труб восстановили. Сегодня разрешение на строительство выдали все страны на пути газопровода. Представитель российского МИДа 13 января заявил: Москва – до сих пор уверена, что газопровод закончат.

В то же время в Кремле отрицают политическую часть проекта и говорят, что он имеет только экономическое значение, а санкции против него являются недобросовестной конкуренцией.

Газопровод "Северный поток-2" / Карта