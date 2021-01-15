Представители команды новоизбранного президента США Джозефа Байдена рассматривают возможность прекращения санкций по газопроводу "Северный поток-2". В частности, это может улучшить отношения Вашингтона с европейскими партнерами.

Остановка строительства "Северного потока-2" может способствовать сближению США и Германии. Об этом рассказал советник Байдена по иностранным делам Николас Бернс, сообщает Handelsblatt.

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По его словам, для улучшения отношений также можно приостановить действие санкций США.

Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы – приостановить действие санкций,

– отметил Бернс.

Советник Байдена также заявил, что это дало бы возможность представителям новой администрации в США "конфиденциально и спокойно" говорить с чиновниками Германии и других привлеченных стран.

Обратите внимание! Строительство российского газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море должно было начаться 15 января 2021 года, однако его отложили. Компания Nord Stream 2 хочет проверить техническое состояние оборудования. Подробнее об этом – читайте здесь.

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