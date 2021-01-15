В Байдена могут остановить санкции США по "Северному потоку-2": подробности
Представители команды новоизбранного президента США Джозефа Байдена рассматривают возможность прекращения санкций по газопроводу "Северный поток-2". В частности, это может улучшить отношения Вашингтона с европейскими партнерами.
Остановка строительства "Северного потока-2" может способствовать сближению США и Германии. Об этом рассказал советник Байдена по иностранным делам Николас Бернс, сообщает Handelsblatt.
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По его словам, для улучшения отношений также можно приостановить действие санкций США.
Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы – приостановить действие санкций,
– отметил Бернс.
Советник Байдена также заявил, что это дало бы возможность представителям новой администрации в США "конфиденциально и спокойно" говорить с чиновниками Германии и других привлеченных стран.
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- Проект российской компании "Газпром" предусматривает строительство трубопровода, через который должны транспортировать природный газ из России в Европу. Однако в обход Украины.
- Стоит заметить, что против строительства "Северного потока-2" выступил ряд европейских стран.
- В декабря 2019 года конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для газопровода на большой глубине. В результате строительство остановили.
- Россия возобновила строительство "Северного потока-2" в декабре 2020 года.
- Сенат США 1 января 2021 года преодолел вето Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он предусматривает положения об усилениях санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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