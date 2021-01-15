У Байдена можуть зупинити санкції США щодо "Північного потоку-2": подробиці
Представники команди новообраного президента США Джозефа Байдена розглядають можливість припинення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, це може покращити відносини Вашингтона з європейськими партнерами.
Зупинення будівництва "Північного потоку-2" може сприяти зближенню США та Німеччини. Про це розповів радник Байдена з закордонних справ Ніколас Бернс, повідомляє Handelsblatt.
Читайте також Данська компанія вийшла з проєкту будівництва "Північного потоку-2": подробиці
За його словами, для покращення відносин також можна зупинити дію санкцій США.
Європейці мають зупинити будівництво "Північного потоку-2", а американці – призупинити дію санкцій,
– наголосив Бернс.
Радник Байдена також заявив, що це дало б можливість представникам нової адміністрації у США "конфіденційно та спокійно" говорити з урядовцями Німеччини та інших залучених країн.
До теми Будівництво "Північного потоку-2": Росія сподівається на допомогу Євросоюзу
Будівництво "Північного потоку-2": що відомо
- Проєкт російської компанії "Газпром" передбачає будівництво трубопроводу, через який мають транспортувати природний газ з Росії у Європу. Однак в обхід України.
- Варто зауважити, що проти будівництва "Північного потоку-2" виступила низка європейських країн.
- У грудні 2019 року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для газопроводу на великій глибині. Внаслідок цього будівництво зупинили.
- Росія відновила будівництво "Північного потоку-2" у грудні 2020 року.
- Сенат США 1 січня 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
Поділитися новиною