Представники команди новообраного президента США Джозефа Байдена розглядають можливість припинення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, це може покращити відносини Вашингтона з європейськими партнерами.

Зупинення будівництва "Північного потоку-2" може сприяти зближенню США та Німеччини. Про це розповів радник Байдена з закордонних справ Ніколас Бернс, повідомляє Handelsblatt.

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За його словами, для покращення відносин також можна зупинити дію санкцій США.

Європейці мають зупинити будівництво "Північного потоку-2", а американці – призупинити дію санкцій,

– наголосив Бернс.

Радник Байдена також заявив, що це дало б можливість представникам нової адміністрації у США "конфіденційно та спокійно" говорити з урядовцями Німеччини та інших залучених країн.

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