Росія відклала продовження будівництва "Північного потоку-2": причина
Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі, яке мало розпочатися 15 січня, відклали. Компанія Nord Stream 2 хоче перевірити технічний стан обладнання.
Скільки часу займе процес діагностики устаткування, наразі невідомо. Про це повідомляє газета Handelsblatt.
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Представник оператора проєкту зазначив, що у них є дозвіл данського енергетичного агентства розпочати роботи з 15 січня. Однак це не означає, що процес стартує у цей день.
За його словами, дата відновлення може стати відома у кінці січня або на початку лютого.
Це повинно зайняти щонайменше кілька днів. Тому ми не можемо назвати точну дату,
– підсумував він.
Будівництво "Північного потоку-2": коротко
- У 2015 році Росія у Балтійському морі розпочала будівництво газопроводу, по якому мають транспортувати природний газ у Європу в обхід України.
- Низка європейських держав різко відреагувала на таке рішення країни-агресора та виступила проти будівництва трубопроводу.
- Не залишились осторонь і Сполучені Штати. У 2019 році Конгрес США ввів санкції проти компаній, які займалися будівництвом "Північного потоку-2". У результаті цього процес укладання труб зупинили.
- Однак у 2020 році Росія відновила будівництво газопроводу в грудні 2020 року.
- 1 січня 2021 року Сенат Сполучених Штатів подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету та посилив санкції проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
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