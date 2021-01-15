Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі, яке мало розпочатися 15 січня, відклали. Компанія Nord Stream 2 хоче перевірити технічний стан обладнання.

Скільки часу займе процес діагностики устаткування, наразі невідомо. Про це повідомляє газета Handelsblatt.

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Представник оператора проєкту зазначив, що у них є дозвіл данського енергетичного агентства розпочати роботи з 15 січня. Однак це не означає, що процес стартує у цей день.

За його словами, дата відновлення може стати відома у кінці січня або на початку лютого.

Це повинно зайняти щонайменше кілька днів. Тому ми не можемо назвати точну дату,

– підсумував він.

Зверніть увагу! Норвезька компанія Det Norske Veritas і Данська компанія Ramboll у 2021 році вийшли з проєкту будівництва. Ймовірно, побоюючись санкцій США.

Будівництво "Північного потоку-2": коротко