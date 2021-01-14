Першу гілку "Північного потоку-2" планують добудувати у червні. Тестові випробування на газопроводі у водах Данії мали розпочатись вже 14 січня.

Росія вже у січні хоче почати прокладати нові труби. Про це повідомляє Bloomberg.

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Як надалі будуватимуть "Північний потік-2"

Відповідно до графіку будівництва, трубопрокладальник Fortuna завершить роботи у водах Данії до кінця травня. Тоді мають працювати в німецьких водах. Саме там у червні і планують завершити будівництво першої гілки газопроводу.

Загалом швидкість прокладання труб "Північного потоку-2" становить 400 метрів у день. Однак будівництво навіть можуть призупинити через труднощі, пов'язані, зокрема, з результатами буріння і погодою.

Зверніть увагу! "Північний потік-2" Росія будує ще з 2015 року. Однак цьому перешкоджають санкції США.

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