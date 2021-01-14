Першу гілку "Північного потоку-2" таки можуть добудувати у червні, – ЗМІ
Першу гілку "Північного потоку-2" планують добудувати у червні. Тестові випробування на газопроводі у водах Данії мали розпочатись вже 14 січня.
Росія вже у січні хоче почати прокладати нові труби. Про це повідомляє Bloomberg.
Важливо Будівництво "Північного потоку-2": Росія сподівається на допомогу Євросоюзу
Як надалі будуватимуть "Північний потік-2"
Відповідно до графіку будівництва, трубопрокладальник Fortuna завершить роботи у водах Данії до кінця травня. Тоді мають працювати в німецьких водах. Саме там у червні і планують завершити будівництво першої гілки газопроводу.
Загалом швидкість прокладання труб "Північного потоку-2" становить 400 метрів у день. Однак будівництво навіть можуть призупинити через труднощі, пов'язані, зокрема, з результатами буріння і погодою.
"Північний потік-2": останні новини
- Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Росія хоче повністю добудувати газопровід у 2021 році.
- Норвезька компанія Det Norske Veritas, яка була ключовим гравцем у будівництві, відмовилася сертифікувати газопровід через загрозу санкцій з боку США.
- У Росії сподівались, що "Північний потік-2" вдасться реалізувати за підтримки країн Євросоюзу.
- Данська компанія Ramboll теж вийшла з проєкту будівництва. Ймовірно, побоялась санкцій США.
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