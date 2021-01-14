Первую ветку "Северного потока-2" планируют достроить в июне. Тестовые испытания на газопроводе в водах Дании должны были начаться уже 14 января.

Россия уже в январе хочет начать прокладывать новые трубы. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как в дальнейшем будут строить "Северный поток-2"

Согласно графику строительства, трубопрокладчик Fortuna завершит работы в водах Дании до конца мая. Тогда должны работать в немецких водах. Именно там в июне и планируют завершить строительство первой ветки газопровода.

В целом скорость прокладки труб "Северного потока-2" составляет 400 метров в день. Однако строительство даже могут приостановить из-за трудностей, связанных, в частности, с результатами бурения и погодой.

Обратите внимание! "Северный поток-2" Россия строит еще с 2015 года. Однако этому препятствуют санкции США.

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