Строительство российского газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, которое должно было начаться 15 января, отложили. Компания Nord Stream 2 хочет проверить техническое состояние оборудования.

Сколько времени займет процесс диагностики оборудования, пока неизвестно. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

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Представитель оператора проекта отметил, что у них есть разрешение датского энергетического агентства начать работы с 15 января. Однако это не значит, что процесс стартует в этот день.

По его словам, дата восстановления может стать известна в конце января или начале февраля.

Это должно занять как минимум несколько дней. Поэтому мы не можем назвать точную дату,

- подытожил он.

Обратите внимание! Норвежская компания Det Norske Veritas и Датская компания Ramboll в 2021 году вышли из проекта строительства. Вероятно, опасаясь санкций США.

Строительство "Северного потока-2": кратко