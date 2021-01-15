Россия отложила продолжение строительства "Северного потока-2": причина
Строительство российского газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, которое должно было начаться 15 января, отложили. Компания Nord Stream 2 хочет проверить техническое состояние оборудования.
Сколько времени займет процесс диагностики оборудования, пока неизвестно. Об этом сообщает газета Handelsblatt.
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Представитель оператора проекта отметил, что у них есть разрешение датского энергетического агентства начать работы с 15 января. Однако это не значит, что процесс стартует в этот день.
По его словам, дата восстановления может стать известна в конце января или начале февраля.
Это должно занять как минимум несколько дней. Поэтому мы не можем назвать точную дату,
- подытожил он.
Строительство "Северного потока-2": кратко
- В 2015 году Россия в Балтийском море начала строительство газопровода, по которому должны транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.
- Ряд европейских государств резко отреагировали на такое решение страны-агрессора и выступили против строительства трубопровода.
- Не остались в стороне и Соединенные Штаты. В 2019 году Конгресс США ввели санкции против компаний, которые занимались строительством "Северного потока-2". В результате этого процесс укладки труб остановили.
- Однако в 2020 году Россия возобновила строительство газопровода в декабре 2020 года.
- 1 января 2021 года Сенат Соединенных Штатов преодолел вето Дональда Трампа на проект оборонного бюджета и усилил санкции против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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