Федеральне відомство судноплавства та гідрографії Німеччини 15 січня продовжило термін дозволу на будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2". Згідно з документом, роботи мають тривати щонайменше до кінця травня. Раніше була інформація, що оператор розраховує добудувати гілку газогону до червня, попри американські санкції.

Будівництво "Північного потоку – 2": деталі з боку Німеччини

На сайті Федерального відомства судноплавства та гідрографії Німеччини зазначають, що компанія-оператор газопроводу може розпочати будівельні роботи негайно.

Актуально Будівництво "Північного потоку – 2" у водах Данії відновлять вже незабаром: що відомо

Мовиться про ту ділянку "Північного потоку – 2", що проходитиме виключно економічною зоною Німеччини. Її протяжність становить 16,5 кілометра, плюс ще 9 кілометрів мають прокласти з кінця вересня 2020 року до кінця травня 2021 року.

Додамо, що 1 січня Сенат США подолав вето президента Трампа та проголосував за ухвалення оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік. У ньому передбачене нове розширення санкцій, зокрема й щодо "Північного потоку – 2".

Щоправда, у коментарі німецьким ЗМІ радник обраного президента США Джо Байдена Ніколас Бернс запропонував зупинити на певний час санкції проти будівельників газопроводу та самого будівництва. Причина такого кроку – щоб нова адміністрація могла провести переговори з Німеччиною та причетними країнами.

До теми Росія відклала продовження будівництва "Північного потоку – 2": причина

Головне про "Північний потік – 2"

Цей газогін має доправляти російський газ до Німеччини в обхід України дном Балтійського моря.

Кілька країн Євросоюзу, Україна та США вважають, що проєкт дасть Москві можливості посилити тиск на ЄС і Україну.

Учасники будівництва перебувають під американськими санкціями.

Ці ж обмеження компаніям, які надають непряму підтримку будівельникам, наприклад страховим компаніям. Через це в грудні 2019 року будівництво зупинилося.

Тоді залишалося провести маже 160 кілометрів лінії з 1 230. Через рік укладання труб відновили. Сьогодні дозвіл на будівництво видали всі країни на шляху газогону.

Через рік укладання труб відновили. Сьогодні дозвіл на будівництво видали всі країни на шляху газогону. Представник російського МЗС 13 січня заявив: Москва – досі впевнена, що газопровід закінчать.

Водночас у Кремлі заперечують політичну частину проєкту та кажуть, що він має тільки економічне значення, а санкції проти нього є недобросовісною конкуренцією.



Газогін "Північний потік – 2" / Карта