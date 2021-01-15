Попри санкції: Німеччина продовжила дозвіл на будівництво "Північного потоку – 2"
Федеральне відомство судноплавства та гідрографії Німеччини 15 січня продовжило термін дозволу на будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2". Згідно з документом, роботи мають тривати щонайменше до кінця травня. Раніше була інформація, що оператор розраховує добудувати гілку газогону до червня, попри американські санкції.
Будівництво "Північного потоку – 2": деталі з боку Німеччини
На сайті Федерального відомства судноплавства та гідрографії Німеччини зазначають, що компанія-оператор газопроводу може розпочати будівельні роботи негайно.
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Мовиться про ту ділянку "Північного потоку – 2", що проходитиме виключно економічною зоною Німеччини. Її протяжність становить 16,5 кілометра, плюс ще 9 кілометрів мають прокласти з кінця вересня 2020 року до кінця травня 2021 року.
Додамо, що 1 січня Сенат США подолав вето президента Трампа та проголосував за ухвалення оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік. У ньому передбачене нове розширення санкцій, зокрема й щодо "Північного потоку – 2".
Щоправда, у коментарі німецьким ЗМІ радник обраного президента США Джо Байдена Ніколас Бернс запропонував зупинити на певний час санкції проти будівельників газопроводу та самого будівництва. Причина такого кроку – щоб нова адміністрація могла провести переговори з Німеччиною та причетними країнами.
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Головне про "Північний потік – 2"
- Цей газогін має доправляти російський газ до Німеччини в обхід України дном Балтійського моря.
- Кілька країн Євросоюзу, Україна та США вважають, що проєкт дасть Москві можливості посилити тиск на ЄС і Україну.
- Учасники будівництва перебувають під американськими санкціями.
- Ці ж обмеження компаніям, які надають непряму підтримку будівельникам, наприклад страховим компаніям. Через це в грудні 2019 року будівництво зупинилося.
- Тоді залишалося провести маже 160 кілометрів лінії з 1 230. Через рік укладання труб відновили. Сьогодні дозвіл на будівництво видали всі країни на шляху газогону.
- Представник російського МЗС 13 січня заявив: Москва – досі впевнена, що газопровід закінчать.
- Водночас у Кремлі заперечують політичну частину проєкту та кажуть, що він має тільки економічне значення, а санкції проти нього є недобросовісною конкуренцією.
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