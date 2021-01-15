Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії відновлять вже незабаром: що відомо
"Північний потік-2" Росія таки продовжить будувати у територіальних водах Данії. До процесу вже готуються, а розпочати роботи мають 25 січня.
Роботи у Данії відновлюють
Попри санкції, будівництво у Данії триватиме до кінця травня. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на графік будівництва.
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Прокладатимуть труби судна "Фортуна", "Артеміс" та "Мурман". До речі, підготовчі роботи стартували вже 15 січня.
Після цього планують продовжити роботи у Німеччині. Відтак хочуть до кінця червня закінчити будівництво першої з двох гілок.
Зауважимо, раніше данська компанія Ramboll на завершальному етапі вийшла з проєкту будівництва газопроводу. Ймовірною причиною є побоювання санкцій з боку США.
Графік будівництва / Фото із сайту "Nort Stream 2"
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