"Північний потік-2" Росія таки продовжить будувати у територіальних водах Данії. До процесу вже готуються, а розпочати роботи мають 25 січня.

Роботи у Данії відновлюють

Попри санкції, будівництво у Данії триватиме до кінця травня. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на графік будівництва.

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Прокладатимуть труби судна "Фортуна", "Артеміс" та "Мурман". До речі, підготовчі роботи стартували вже 15 січня.

Після цього планують продовжити роботи у Німеччині. Відтак хочуть до кінця червня закінчити будівництво першої з двох гілок.

Зауважимо, раніше данська компанія Ramboll на завершальному етапі вийшла з проєкту будівництва газопроводу. Ймовірною причиною є побоювання санкцій з боку США.

Зверніть увагу! Газопровід в обхід України "Північний потік – 2" Росія будує ще з 2015 року. Однак роботи блокують санкції США. Щоправда, представники обраного президента Штатів Джо Байдена припускають, що санкції можуть зняти. Таким чином Америка хоче покращити стосунки з ЄС.



Графік будівництва / Фото із сайту "Nort Stream 2"