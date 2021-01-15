"Северный поток-2" Россия все-таки продолжит строить в территориальных водах Дании. К процессу уже готовятся, а начать работы должны 25 января.

Работы в Дании возобновляют

Несмотря на санкции, строительство в Дании продлится до конца мая. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на график строительства.

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Будут прокладывать трубы судна "Фортуна", "Артемис"и " Мурман". Кстати, подготовительные работы стартовали уже 15 января.

После этого планируют продолжить работы в Германии. Поэтому хотят до конца июня закончить строительство первой из двух веток.

Заметим, ранее датская компания Ramboll на завершающем этапе вышла из проекта строительства газопровода. Вероятной причиной являются опасения санкций со стороны США.

Обратите внимание! Газопровод в обход Украины "Северный поток – 2" Россия строит еще с 2015 года. Однако роботы блокируют санкции США. Правда, представители избранного президента Штатов Джо Байдена предполагают, что санкции могут снять. Таким образом Америка хочет улучшить отношения с ЕС.



График строительства / Фото с сайта "Nort Stream 2"