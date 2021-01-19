Строительство Северного потока-2 могут прекратить: заявление Газпрома
В российском Газпроме предупредили, что проект "Северный поток-2" могут отложить или приостановить. Причина – политическое давление и риски, которые из-за этого возникают.
Газпром предупредил о возможной приостановке проекта "Северный поток-2"
В компании убеждают, что во время реализации проекта "Северный поток-2" они сталкивались (и это может продолжаться дальше) с рисками, связанными с изменением политической ситуации в разных регионах. Такую позицию Газпром изложил в документе о размещении евроблигаций.
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При исключительных обстоятельствах, в частности из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта "Северный поток-2",
– заявили в Газпроме.
Кроме того, в Газпроме говорят, что они намерены завершить строительство трубопровода, "как только это станет разумно возможным".
Главное о "Северном потоке-2"
- Этот газопровод должен доставлять российский газ в Германию в обход Украины по дну Балтийского моря.
- Стоимость строительства оценивают в 9,5 миллиарда евро.
- Единственным акционером проекта является Газпром. В то же время пять европейских компаний обещали профинансировать 50% его стоимости.
- Несколько стран Евросоюза, Украина и США считают, что проект даст Москве возможности усилить давление на ЕС и Украину.
- Участники строительства находятся под американскими санкциями. Под эти же ограничения попали компании, оказывающие косвенную поддержку строителям, например страховые. Через это в декабре 2019 года строительство остановилось.
- Тогда газопровод был построен на 96%. То есть оставалось провести почти 160 километров линии из 1 230.
- Через год укладку труб восстановили. Сегодня разрешение на строительство выдали все страны на пути газопровода.
- Недавно датская компания Ramboll на завершающем этапе вышла из проекта строительства газопровода. Вероятной причиной являются опасения санкций со стороны США.
Газопровод "Северный поток-2" / Карта
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