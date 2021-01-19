В российском Газпроме предупредили, что проект "Северный поток-2" могут отложить или приостановить. Причина – политическое давление и риски, которые из-за этого возникают.

Газпром предупредил о возможной приостановке проекта "Северный поток-2"

В компании убеждают, что во время реализации проекта "Северный поток-2" они сталкивались (и это может продолжаться дальше) с рисками, связанными с изменением политической ситуации в разных регионах. Такую позицию Газпром изложил в документе о размещении евроблигаций.

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При исключительных обстоятельствах, в частности из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта "Северный поток-2",

– заявили в Газпроме.

Кроме того, в Газпроме говорят, что они намерены завершить строительство трубопровода, "как только это станет разумно возможным".

Отметим! Недавно из-за жалоб экологов строительство "Северного потока-2" приостановили в Германии.

Главное о "Северном потоке-2"

Этот газопровод должен доставлять российский газ в Германию в обход Украины по дну Балтийского моря.

Стоимость строительства оценивают в 9,5 миллиарда евро.

Единственным акционером проекта является Газпром. В то же время пять европейских компаний обещали профинансировать 50% его стоимости.

Несколько стран Евросоюза, Украина и США считают, что проект даст Москве возможности усилить давление на ЕС и Украину.

Участники строительства находятся под американскими санкциями. Под эти же ограничения попали компании, оказывающие косвенную поддержку строителям, например страховые. Через это в декабре 2019 года строительство остановилось.

Тогда газопровод был построен на 96%. То есть оставалось провести почти 160 километров линии из 1 230.

Через год укладку труб восстановили. Сегодня разрешение на строительство выдали все страны на пути газопровода.

Недавно датская компания Ramboll на завершающем этапе вышла из проекта строительства газопровода. Вероятной причиной являются опасения санкций со стороны США.



Газопровод "Северный поток-2" / Карта