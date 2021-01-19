США уже сообщили Германии о намерении наложить санкции против российского прокладочного судна "Фортуна", что строит "Северный поток-2". В Берлине выразили сожаление из-за такого шага Вашингтона.

Как отреагировали в Германии

В Минэкономики Германии подтвердили, что США проинформировали о санкциях. Об этом сообщает "Интерфакс – Украина".

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Представитель министерства отметил, что продолжит обмениваться идеями с союзниками и партнерами касательно потенциальных санкций.

Мы с сожалением приняли к сведению это заявление,

– заявил представитель.

Кроме того, он утверждает, что США добиваются, чтобы Германия "пересмотрела" свою позицию по газопроводу.

Кроме того, Германия и европейские союзники обвинили США в использовании режима санкций якобы для вмешательства в их внешнюю и энергетическую политику.

Обратите внимание! Россия строит газопровод в обход Украины – "Северный поток-2" еще с 2015 года. Однако строительство не могут завершить из-за санкций США.

Что этому предшествовало