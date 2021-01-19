С сожалением приняли к сведению, – Германия о новых санкциях США по "Северному потоку-2"
США уже сообщили Германии о намерении наложить санкции против российского прокладочного судна "Фортуна", что строит "Северный поток-2". В Берлине выразили сожаление из-за такого шага Вашингтона.
Как отреагировали в Германии
В Минэкономики Германии подтвердили, что США проинформировали о санкциях. Об этом сообщает "Интерфакс – Украина".
К теме Строительство "Северного потока-2" приостановили: этого добились экологи
Представитель министерства отметил, что продолжит обмениваться идеями с союзниками и партнерами касательно потенциальных санкций.
Мы с сожалением приняли к сведению это заявление,
– заявил представитель.
Кроме того, он утверждает, что США добиваются, чтобы Германия "пересмотрела" свою позицию по газопроводу.
Кроме того, Германия и европейские союзники обвинили США в использовании режима санкций якобы для вмешательства в их внешнюю и энергетическую политику.
Что этому предшествовало
- Накануне немецкие СМИ сообщали, что США хочет 19 января ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна".
- В декабре 2020 года "Фортуна" уже проложила 2,6 километра магистрали "Северный поток 2" в экономической зоне Германии.
- В январе работы хотят восстановить в территориальных водах Дании.
- Кстати, Россия надеется завершить строительство первой из двух ниток газопровода в июне 2021 года.
Поделиться новостью