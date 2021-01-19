США вже повідомили Німеччину про намір накласти санкції проти російського прокладального судна "Фортуна", що будує "Північний потік-2". У Берліні висловили жаль через такий крок Вашингтона.

Як відреагували у Німеччині

У мінекономіки Німеччини підтвердили, що США проінформували про санкції. Про це повідомляє "Інтерфакс – Україна".

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Представник міністерства зазначив, що продовжить обмінюватись ідеями з союзниками і партнерами щодо потенційних санкцій.

Ми з жалем взяли до відома цю заяву,

– заявив представник.

Крім того, він стверджує, що США домагаються, аби Німеччина "переглянула" свою позицію щодо газопроводу.

Крім того, Німеччина і європейські союзники звинуватили США у використанні режиму санкцій нібито для втручання в їх зовнішню та енергетичну політику.

Зверніть увагу! Росія будує газопровід в обхід України – "Північний потік-2" ще з 2015 року. Однак будівництво не можуть завершити через санкції США.

Що цьому передувало