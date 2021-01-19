З жалем взяли до відома, – Німеччина про нові санкції США щодо "Північного потоку-2"
США вже повідомили Німеччину про намір накласти санкції проти російського прокладального судна "Фортуна", що будує "Північний потік-2". У Берліні висловили жаль через такий крок Вашингтона.
Як відреагували у Німеччині
У мінекономіки Німеччини підтвердили, що США проінформували про санкції. Про це повідомляє "Інтерфакс – Україна".
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Представник міністерства зазначив, що продовжить обмінюватись ідеями з союзниками і партнерами щодо потенційних санкцій.
Ми з жалем взяли до відома цю заяву,
– заявив представник.
Крім того, він стверджує, що США домагаються, аби Німеччина "переглянула" свою позицію щодо газопроводу.
Крім того, Німеччина і європейські союзники звинуватили США у використанні режиму санкцій нібито для втручання в їх зовнішню та енергетичну політику.
Що цьому передувало
- Напередодні німецькі ЗМІ повідомляли, що США хоче 19 січня запровадити санкції проти трубоукладальника "Фортуна".
- У грудні 2020 року "Фортуна" вже проклала 2,6 кілометра магістралі "Північний потік 2" в економічній зоні Німеччини.
- У січні роботи хочуть відновити у територіальних водах Данії.
- До речі, Росія сподівається завершити будівництво першої з двох гілок газопроводу у червні 2021 року.
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